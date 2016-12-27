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Модно - не значит дорого. Разумные покупки для всех и каждого

11:5027 декабря 2016Просмотров: 69

«Планета Одежда Обувь» – магазин, в котором всего много! Огромный выбор моделей обуви, текстиля, верхней одежды и нижнего белья. А так же сумки, головные уборы, постельные кожгалантерея и постельные наборы. В магазине есть также всё для маленьких модниц и модников, а именно - одежда, обувь и даже игрушки.  Всё по оптовым ценам.

Рахмон Джураев, директор магазина одежды и обуви: «Планета Одежда Обувь» – это сеть магазинов по всей России. У нас прямые доставки из Турции, Китая, Казахстана, Кыргызстана и из России».

Комфортная одежда на все случаи жизни. Сотрудники магазина стремятся угодить каждому покупателю.  Определиться с выбором и разобраться в обширном ассортименте помогают квалифицированные продавцы-консультанты.

В день официального открытия в магазине прошла лотерея. Помимо главного приза - двухкамерного холодильника, покупатели получили чайники, фены, плойки и другую бытовую технику. Чтобы стать участником, необходимо было сделать покупку на любую сумму. Без подарка не остался никто.

До конца января, действует  скидка 15 процентов на весь зимний ассортимент. Адрес магазина «Планета Одежда и Обувь»:  улица Полярные зори 62, вход напротив К/Т Мурманск, время работы с 9 утра до 10 вечера.

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