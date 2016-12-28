Искусство для народа. Самая русская снежная деревня принимает гостей

Мы отправляемся в деревню. Правда, бабушка нас тут не встретит, пирожками не накормит и печку не затопит. Хотя не помешало бы. Здесь довольно прохладно. Да и вся деревня какая-то снежная.

Находится эта Снежная деревня в Кировске, и знают о ней не только жители Мурманской области. Полюбоваться снежными и ледяными скульптурами приезжают туристы из Скандинавии, Европы и Азии. Такую популярность это уникальное место получило за 9-ть лет работы. И за это время темы Снежной деревни ни разу не повторились.

Медведь с балалайкой и красавица с русским караваем встречают первых посетителей Снежной деревни. За красной ленточкой персонажей ещё больше. Сурово смотрит на гостей Иван Грозный, а рядом, как всегда молчаливый, царь-колокол. Товарищ Ленин доволен – ведь искусство принадлежит народу, как он и говорил. Но через что пришлось пройти основателю деревни в этом году, чтобы снежные шедевры стали народными, знает только он и его родные. Даже родители Владимира Комягина усомнились – а получится ли при плюсовой температуре в декабре зимний город построить?

Евгения Комягина, Прокопий Комягин: «Я думаю – где это взяли снега столько много? Всё не было, не было. – Она уже совсем – а как же, а как же? Ну и, естественно, я, и все остальные переживали. Плюсовая температура, у него такая работа».

Погода действительно сильно застопорила работу. И в этом году она затянулась – на строительство деревни ушёл примерно месяц.

Владимир Комягин, директор «Снежной деревни»: «Закрывали её от непогоды, когда были оттепели до +5-ти градусов, когда дождь шёл. То есть работы были больше направлены на сохранение того, что уже построено».

Родители основателя деревни Владимира Комягина каждый год с удовольствием приходят полюбоваться Снежной деревней. Папа – Прокопий Комягин 40-к лет отработал на железной дороге. Бывший машинист с ностальгией смотрит на снежный поезд и делится воспоминаниями с супругой.

Прокопий Комягин: «Вот, видишь, состав идёт, и всё сюда, сюда, здесь выходит. Это называется, современно, тоннель, который возит руду с рудников. С центрального, Расвумчорра, Кировска».

Результатом стараний 30-ти скульпторов всей России стало помещение площадью 2400 квадратных метров. В 22-х залах разместились 207 экспозиций. Пожалуй, самая величественная из них – крейсер «Аврора». Её создал Владимир Вахвияйнен со своей командой. Сейчас скульптор живёт в Финляндии, куда переехал три года назад. Но воспоминания о России никуда не делись.

Владимир Вахвияйнен, снежный скульптор: «Аврора идёт спокойным курсом, проглядывая берега Невы. проплывая под мостами. Ни разу не был даже на ней, поэтому стою где-то на берегу и любуюсь этим. А им надо любоваться снаружи».

Житель Апатитов Михаил Воронов каждый год вносит свой вклад в создание снежного царства. Начинал с простых работ – ледяные скамейки, стулья. Сейчас делает ювелирные шедевры. В этом году занимался историческими культурными объектами – сделал Эрмитаж и царскую корону.

Михаил Воронов, снежный скульптор: «Вот это центральная часть идёт, вот это большие листья всякие, вот это, наверное, самый большой бриллиант. А вот это, я думаю, жемчуг».

Снежная деревня вошла в Книгу рекордов России, как самое большое закрытое сооружение из снега. Кстати, было это в 2013 году, когда её площадь составляла 2013 квадратных метров. В этом году деревня стала больше и у неё есть шанс занять ещё одну страничку в Книге рекордов.