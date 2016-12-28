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Праздник должен быть у всех. Волонтёры накормили бездомных

10:3028 декабря 2016Просмотров: 19

Организация «Улица» кормит бездомных обедами вот уже 10 лет. Каждую субботу на  пустырь в районе улицы Баумана приходят около 80 человек, у которых нет определённого места жительства.

В меню: горячее, хлеб и чай. На этот раз к привычному пайку добавились сладости: овсяное печенье, вафли и пряники. В канун новогодних праздников поделиться теплом души хочется со всеми. Даже с теми, кого мы по привычке брезгливо называем «элементами», а не людьми.

Их напекли жители города - волонтёры сообщества «Мурманск. И себе, и людям». Неравнодушные северяне объединились, чтобы поддерживать личным участием различные благотворительные акции. Ведь количество тех, кто нуждается в помощи общества, меньше, увы, не становится.

Студент Арктического университета Александр Гришин в рядах сообщества «Мурманск. И себе, и людям» - недавно. Но в его активе уже несколько подобных мероприятий.

Александр Гришин, волонтёр сообщества «Мурманск. И себе, и людям»: «Мы помогаем детям-сиротам, больным, одиноким бабушкам и дедушкам в хосписе. И сегодня мы уже второй раз помогаем организации «Улица» в раздаче еды бездомным».

Принести или передать через волонтёров продукты питания или непосредственно раздавать еду на улице. Как именно помогать: дистанционно или очно – не важно. Главное, в принципе, не оставаться в стороне, а всегда оставаться человеком.

Пункты горячего питания для бездомных работают каждую субботу в Кировске и в Мурманске по адресам: улица Баумана, 42 и улица Горького, 17, в 11 часов. 

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