Альтернатива южному курорту - соляные пещеры

Соляные пещеры – это специальные помещения. Их стены и потолок с солью. Такие комнаты формируют внутри себя микроклимат, в котором происходит освобождение ионов кальция, йода, натрия и прочих элементов.

При этом интенсивность этих процессов выше, чем в природе. Человек вдыхает воздух, насыщенный полезными элементами. Это и профилактика ряда заболеваний и способ для снятия стресса и негативного влияния полярной ночи.

Юлия Кузнецова, посетительница соляной пещеры: «Мы стали посещать регулярно детский садик, что нас, конечно, порадовало, потому что до этого, к сожалению, постоянные эти заболевания мешали регулярному посещению сада».

Часто доктора рекомендуют посещать соляную пещеру, по-другому, галокамеру. Это альтернатива медикаментозной терапии. Процедура позволяет вылечить недуги дыхательных путей, она показана при предастме и позволяют остановить патологические процессы и её распространение на начальных этапах развития.

Соляные пещеры лечат нарушения кровообращения и устраняют гипертонию. Они могут помочь при переутомлении, депрессии и неврозах. Нахождение в галокамере излечивает некоторые нарушения щитовидной железы.

Андрей Иванов, врач: «Всё, что связано с дыхательной системой можно лечить в соляной пещере. Особенно часто к нам приходят дети часто болеющие, с бронхиальными астмами, после бронхитов, после пневмонии».

Но не все так гладко. Процедура имеет целый список противопоказаний. Это бронхолёгочные недуги в стадии обострения, туберкулез, гипертония и другие болезни. Поэтому направление на посещение соляной пещеры должен давать только врач.

Кстати, помимо полярной ночи на северян негативно действует еще один фактор – нехватка кислорода. Бороться с ней может помочь освежающий напиток!

Андрей Иванов, врач: «Поэтому очень полезно увеличить количество кислорода в тканях именно за счет этих кислородных коктейлей. И в комплексе для тех, кто посещает соляную пещеру, это улучшает эффект».

Этот напиток состоит из тысяч пузырьков, наполненных кислородом. Когда пена попадает в желудок, кислород всасывается в кровь и циркулирует в ней, поступая в органы и ткани человеческого тела.





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