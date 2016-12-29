Богатыри, викинги и королевы. Идём в кино

Изначально для роли Матильды актриса Натали Портман никак не подходила в силу юного возраста. Так ей и сказали на кастинге. Девочка не растерялась. Пришла еще раз и выдала такой спектакль, что режиссер Люк Бессон сказал – это моя Матильда. Это киноновинки недели. Начнем с картины Три богатыря и морской царь.

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они погнали в Китай за зубом дракона - символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну. Да вот только морской царь решил жениться. И как теперь быть? Что поможет нашим героям?

У нас сегодня уникальная ситуация. Никогда такого не было, но под Новый год… в общем, у нас сегодня в обзоре исключительно русские произведения. Патриотично? Не знаю. Вон Данила Козловский в роли викинга бегает. В картине Викинг, разумеется.

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны».

Вот сижу и думаю – сказать вам бюджет следующей картины или нет? Да конечно скажу. Миллиард рублей. Потрачены ли они с умом? Ну откуда же я знаю – я ещё не смотрел этот мультик. Снежная королева 3: огонь и лёд.

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.



