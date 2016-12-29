Девятнадцатый век, царская охота… Зимняя прогулка с аристократами-борзыми

В семье Малыгиных живут две борзые, Малина и Хибина. Малине три с половиной года. Титулованная чемпионка объездила с хозяевами уже немало выставок в России и за границей. Хибина младше, ей два с половиной года, она еще растет и развивается. Собаки живут дружно, дома их не слышно, а вот на прогулках они вместе бегают, бодро скачут и играют.

Анастасия Малыгина: «По характеру они очень ласковые, нежные. От них нет такой преданности, как от овчарки, она не будет за тобой ходить, хвостиком вилять, в глаза смотреть. Это у нее в глубине души. Любят одного владельца, своих хозяев, служат им всю жизнь, потому борзых очень тяжело, в случае чего, переустраивать».

Русская псовая борзая – порода собак, выведенная в России. Свой окончательный облик эта древняя порода обрела к 19 веку.

Выводили борзых в средней части России для охоты на зайца, лису, других пушных животных. Та самая «Царская охота» проводилась как раз с борзыми и гончими собаками. Выезжали на такую охоту на целый день: с собаками, лошадьми, обслуживающим персоналом, проводя перерывы на торжественные трапезы. Кроме этого, в те времена борзые помогали спасать богатые имения от волков, разоряющих угодья.

Анастасия Малыгина: «В современном же мире кто-то еще охотится, кто-то заменяет охоту бегами, курсингом – это бега за механическим зайцем, или рейсингом – это бега по кругу».

Борзым не нужно пробегать по двадцать километров ежедневно. Они, скорее, спринтеры. Гулять полтора часа в день с ними достаточно. А вот в выходные прогулки нужны более активные. В Мурманске нет ни степей, ни полей, как в Центральной России.

Но Малине и Хибине и здесь живется не скучно. Зимой с ними гуляют в лесу, а летом занимаются курсингом.

Анастасия Малыгина: «По лету занимались, начинали заниматься, именно бега за механическим зайцем. Натягивается леска, искусственная приманка, таким образом, борзые замечательно тренируются, наращивают свою мускулатуру, отрабатывают те самые свои инстинкты».

В теле борзой все предназначено для быстрого бега. Длинный нос – щепец, длинное узкое тело с высокими лапами, чуть горбатая спина, будто складывающаяся при беге. В скачке их задние ноги опережают передние. Таким аллюром, который называется «карьер», бегут только борзые.

Удивительно, но дома борзые ведут себя спокойно и размеренно, большую часть времени проводят, лежа на диване. Владельцы борзых даже шутят: вместе с собакой нужно продавать элегантную кушетку.

Борзая - идеальная собака для русского человека. Любит душевное тепло и тактильный контакт, валяться в обнимку с хозяином для нее удовольствие. А если все-таки хочется взбодриться, то можно смело отправляться на бодрую прогулку с играми и скачками.



