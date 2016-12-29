Выучил стих – получи подарок. Необычный Дед Мороз проехал по мурманским улицам

В профиль – обычные сани, в анфас – мотоцикл с коляской. Да и сам Дед Мороз маскировался, как мог, но всё равно под волшебной шапкой видно мото-шлем, а из-под новогоднего жилета – байкерскую косуху. Впрочем, какая разница кем является детский волшебник на самом деле. Главное, что цель такого перевоплощения благая.

Мото-Дед Мороз: «Решили совместить, скажем так, мотоциклизм и новый год. По большому счёту, вещи, как считают многие, не совместимые. Поздравить детей, порадовать своим появлением. Самим тоже немножко поразвлечься».

Техника, правда, энтузиазма байкеров не оценила. Старенький Урал одного из помощников упорно отказывался заводиться. Волшебные заклинания не помогли, пришлось заводить мотоцикл «с толкача».

Сергей Цыварев, помощник Мото-Дед Мороза: «Немножко причуды свои высказывает, да. Не очень радостно относится к холодной погоде».

Колонна, хоть и скромная по количеству транспорта, без внимания не осталась. А уж как рады были дети, которые встречали необычного Дедушку Мороза и его спутницу… не снегурочку, а Зимушку Зиму. Мама Маши Самариной к новому году подходит ответственно, поэтому праздничные стихотворения в их семье разучиваются заранее.

Анастасия Самарина: «Просто, для себя. Рассказывать Деду Морозу. Дед Мороз будет не один, поэтому стихотворение должно быть выучено».

Маша Самарина: «Дед Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс … Всем достанутся подарки, этот праздник – самый яркий».

Даша Хохлова: «А белые снежинки … новый год».

Полина Смолокурова: «Заблести огнями ёлка … все мечты осуществи».

Подарки получил каждый ребёнок, который выучил песню или стих и рассказал их Деду Морозу. А собрать средства на сладкие призы помогли активные мурманчане, которым тоже хотелось подарить детям праздник. Организаторы акции с радостью отметили, что добровольных помощников в этом году стало больше, чем в прошлом.

Зимушка Зима: «В этом году – это люди, которые в том году принимали участие в мероприятиях проекта или просто заинтересованные, будут в этом году принимать. Это люди, которых мы не знаем. Это просто горожане, либо люди с области».

В Мурманске мото-команда побывала на трёх ёлках, во всех округах города. И уже успела поздравить детишек из Заполярного. 30 декабря в 6 часов вечера Мото-Дед Мороз будет в Мурмашах, после чего отправится в Колу. В ночь с 31 на 1 мотоцикл в новогоднем обмундировании будет ездить по мурманским улицам, а на новогодних праздниках посетит города области. Когда и где окажется необычный экипаж, можно узнать из новостей в их группе в контакте: vk.com/motonewyear51.





