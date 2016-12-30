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Достижения 2016-го: год в трёх историях

12:3030 декабря 2016Просмотров: 36

31 декабря предшествовал целый год, в котором было место радостям и трудам, усталости и надеждам.

Дмитрий и Виолетта несколько лет назад познакомились на велофоруме. Так, на велосипедах, и проносится их жизнь. Итоги года путешественники подводят с гордостью. В этом году они добрались до и главной велосипедной Мекки – Памира, и острова Кильдин в Баренцевом море.

Дмитрий Круглянин: «Мы приехали - было солнце, как в сочи, в Крыму. На второй день было пасмурно. На третий день был настолько плотный туман, что руку вытягиваешь, и он сквозь нее струится. Я первый раз такое видел».

Велосипед сближает с природой, к тому же, местные жители очень душевно реагируют на велосипедистов.

Дмитрий Круглянин: «Иногда это выглядит вообще очень трогательно. Мы недавно были в Таджикистане, ехали по Памиру. Я никогда не забуду, как за нами гнались дети, и они держали в руках абрикосы. Мы остановились. Они подбежали и угостили нас абрикосами. Всегда очень гостеприимные, доброжелательные, и поэтому, где бы мы ни были, всегда было так».

Киргизия, Таджикистан. Там, на высоте 4600 метров, сказочные пейзажи,  горы, похожие на халву и нежнейшие краски природы. Так что велотуризм для Димы и Виолетты уже не столько хобби, сколько часть жизни, дающее счастье и невероятное чувство свободы.

Последние полгода норвежка Эрика-Аннетте Вартдал проработала практиканткой в норвежском консульстве в Мурманске. Ее мама русская, а бабушка и сейчас живет в столице Заполярье. Эти шесть месяцев стали для Эрики приключением.

Эрика Аннетте Вартдал: «Я ездила в Москву, Териберку, Питер, на Соловки. Так что это был уникальный опыт, и я очень рада. Будет грустно уехать, конечно».

Теперь Эрика думает о том, чтобы связать жизнь с политикой в области российско-норвежских отношений. Но это – впереди. А пока ее ждет возвращение домой, в Норвегию, и очередной отъезд: на учебу в магистратуре в Лондоне.

Для супругов Эмилии Голетиани и Сергея Дехтярёва год стал по-настоящему особенным.  Весной у молодой пары родился сын Дамир.

Эмилия Голетиани: «Мы каждый день ждем чего-то нового от нашего ребенка, потому что большая часть наших забот связана с родившимся сыном. Мы, конечно, же очень много разговариваем о том, каким он будет, мы пытаемся прогнозировать, что ему будет нравиться, какое слово он скажет первым».

Не отправная точка новой жизни, а продолжение отношений любящих людей, где всегда есть место, желание и время на заботу и веселье.

Эмилия Голетиани: «Мы успевали и кино посмотреть, и сходить в кино, мы прекрасно проводили время, то есть. Сложности начались потом, когда он стал такой поактивнее. И ему нужно уже внимание, и сам он уже не полежит, и он уже хочет что-то познавать, и это на самом деле здорово».

Меньше сна, больше ответственности. Если не лениться, то можно многое успевать. Наполнять впечатлениями и опытом жизнь и малыша, и родителей.

Эмилия Голетиани: «Ребенок учит терпению, учит понимаю, учит терпимости и, конечно же, учит доброте, все-таки».

Если подумать, год – это так долго! А проносится стремительно, когда время наполнено событиями, переменами и жизненными уроками. Новый, 2017-ый уже на пороге, самое время планировать и мечтать.

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