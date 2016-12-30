Новогодний клип ТВ-21. Как это было?

Всё упомнить действительно сложно. Ведь этим мы занимаемся уже 10 лет. В канун каждого нового года ТВ-21 снимает новогодний клип.

Первое поздравление было совсем коротким и простым. Но потом мы разошлись! Съёмочные площадки с каждым годом становились всё обширней – от небольшого уголка на сцене филармонии мы переместились в детскую театральную школу, танцевали в студии новостей, водили хороводы вокруг лесных ёлок и пытались закопать друг друга в снег. В прошлом году мы даже не постеснялись выйти на главную городскую сцену! Юбилейный клип режиссёр Марсель Лебедев предложил снять в тепле и комфорте.

Светлана Солдатова, генеральный директор ТВ-21: «Каждый раз мы меняем что-нибудь. Обычно мы пели, потом пели за нас, а теперь мы танцуем, а не поём».

Съёмочной площадкой стал клуб Pin Up. Живую музыку нам обеспечила мурманская группа NAVEKA.BAND во главе с вокалистом, по совместительству – дизайнером ТВ-21 Антоном Неняевым.

Антон Неняев, вокалист группы NAVEKA.BAND, дизайнер ТВ-21: «Новогодняя песенка называется Celebration, исполняет её ансамбль Kool & The Gang. Мы долго думали, выбирали, какую взять песенку. Хотелось, чтобы была танцевальная, мелодичная, запоминающаяся. Поэтому остановились на этой. Мне кажется, выбор хороший».

Михаил Бородастов, бас-гитарист группы NAVEKA.BAND: «Самое сложное было подобрать правильные движения для танцев, чтобы почувствовать грув и быть в ритме песни».

Подобрать правильные движения нам помогла хореограф танцевальной школы iHola Екатерина Беляева. Её воспитанники были на танцполе – настраивали журналистов и гостей мероприятия на танцевальный лад.

Екатерина Беляева, тренер по социальным танцам: «Движения были простые, мы специально подобрали то, что смогут сделать все. Это и мамба, знакомая всем из ретро-стиля, это и твист, такие простые движения, публика – молодцы».

Пётр Широбоков, ведущий ТВ-21: «Песня классная. Когда классная песня – то и движения на неё хорошо ложатся, и автоматически получается всё».

Татьяна Куфенко, ведущая ТВ-21+: «Я всё время путалась и это вообще ужас. Я потеряла один свой каблук здесь».

Михаил Аброськин, журналист ТВ-21: «Когда человек танцует откровенно, улыбаясь, то всегда танец получится хорошо. Даже если это два притопа, три прихлопа – всегда хорошо получится».

Рина Кучальская, журналист ТВ-21: «И теперь, в новогоднюю ночь, мы будем танцевать и перед ёлкой дома, и выйдем на улицу на пяти углах. Только единственное – надо записать музыку, чтобы танцевать под музыку. Хотя, можно станцевать и под обращение президента».

Елизавета Шапиро, гостья мероприятия: «Неожиданно, конечно, было, что буду принимать участие в танце. Но было весело».

Надо сказать, что танцы дались легко далеко не всем. А вопрос – каких способностей у журналистов больше – вокальных или хореографических, остался без ответа. Всё-таки наше дело – сюжеты снимать.

Антон Батаев, оператор: «Актёры работают просто отлично. Выполняют всё то, что мы их просим. Где надо встать – они встают, где надо плясать – они пляшут, где надо двигаться или просто молчать – они всё это делают».

Это клип не про ТВ-21, это обыкновенная праздничная история, раскрывает идею практически бессменный режиссёр новогодних клипов Марсель Лебедев.

Марсель Лебедев, режиссёр: «Это классный праздник, он вообще нравится всем, объединяет вокруг тебя всех людей. То есть на улице, незнакомые люди идут тебе навстречу, и кричат – привет, с новым годом! А в обычный день они бы, в лучшем случае, прошли мимо».

Что же у нас получилось на этот раз? Да мы сами ещё в предвкушении! Премьеру новогоднего клипа посмотрим вместе с вами, нашими телезрителями, сегодня вечером. Музыкальное поздравление завершит выпуск программы «Новости».