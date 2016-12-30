Праздник в апатитском детском доме

Бездействовать, особенно в предновогоднее время, для активных людей задача трудновыполнимая. Автолюбители уже не первый раз приезжают в апатитский детский дом, или, как сейчас он называется – центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Арина Воронцова: «Мы развлекаемся. Играем. Нам подарки дарят. Интересно очень с ними. Настроение поднимается».

Екатерина Поликарпова: «Мы для них разные концерты готовим, в ответ. С ними очень интересно, на самом деле, и на новый год не скучно».

Данил Петров: «К нам приходили, мы делали пельмени. Играли. Приезжали к нам, мы ездили на машинах».

Покатушки на внедорожниках стали самым ярким воспоминанием для мальчишек. Летом вместе с участниками сообществ «Взаимопомощь на дорогах 51» и клубом УАЗ Патриот они ездили на пикник на озеро Имандра. Порадовать маленького ребёнка достаточно просто, а вот войти в доверие к подростку со сложной судьбой – это действительно достижение, признаются заполярные активисты.

Александр Дёмин, председатель клуба «УАЗ Патриот»: «Когда мы приехали в первый раз и дети как-то немножко с настороженностью смотрели на нас, то в последующий, во второй и последующие разы, дети уже ждут, улыбаются, уже многие узнают. И это как-то в душе вселяет такую уверенность, что… приятно, приятно».

Первый раз был в канун прошлого нового года. Клич в интернете бросила жительница Ковдора и, по совместительству, основатель сообщества «Взаимопомощь на дорогах» в Мурманской области Анастасия Шевчук.

Анастасия Шевчук, организатор мероприятия: «На самом деле это немножечко, всё-таки, трудновато. Агитировать людей помочь для детского дома. Они считают, что они всем обеспечены. На самом деле это не так».

Осуществить заветные мечты каждого ребёнка государственное учреждение не может. А ещё в детдоме постоянно заканчиваются те же шампуни, гели для душа. Девочкам нужна косметика и колготки, мальчикам – носки, всем школьникам – канцелярские принадлежности. Тех сумм, которые выделяет бюджет, на все эти мелочи не хватает. Поэтому неравнодушные северяне передали им много пакетов и коробок с всегда нужными вещами и, конечно, подарки, которые дети заказывали у взрослых.

Подарки – это очень хорошо, но куда важнее общение. Большинство ребят попали в детский дом уже подростками. Воспитывали их мамы и бабушки и просто не смогли справиться с детьми в столь сложном возрасте.

Ольга Шабанова, старший воспитатель центра помощи детям им. Булычева (Апатиты): «Это ещё плюс то, что это мужское общение. У нас, к сожалению, работают женщины и, к сожалению, в основном у них мамы, а не папы. И мужского общения не хватает. И поэтому общение – это самое важное, что мы получаем от этих встреч».

Дети не прочь пообщаться, но после получения красивых коробочек малышне уже не до разговоров. Надо быстрее открыть и примерить подарок на себя.