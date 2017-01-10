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Херсонес с вами. Путешествие в город, основанный до нашей эры

12:1210 января 2017Просмотров: 88

Это путешествие по Севастополю. Почему вместо набережных и домов – античные развалины? Просто сегодня  мы с вами попробуем перелистнуть учебник истории на 2 с половиной тысячи лет назад.   В IV век до нашей эры.

Мы в Херсонесе – одном  из немногих  в мире, сохранившемся античном городе. С 2016 года вход в археологический заповедник бесплатен для всех желающих.  Но, что толку бродить по развалинам, не понимая, откуда они взялись.  Все вопросы к экскурсоводу:  как в Крым попали древние греки?

Людмила Секретьева, экскурсовод по Херсонесу: «Вот не берегу этой бухты, её современное название бухта Карантинная, появляются первые греческие переселенцы. Это были сторонники демократии в родной Гераклии,  в ходе политической борьбы они потерпели поражение от аристократов и вынуждены были покинуть родной город».

То есть греческая оппозиция покинула пределы своей республики и радостно стала осваивать новые земли. Свое новое поселение гераклиоты назвали  Херсонес, что в переводе с греческого  означает полуостров. Город просуществовал 2000 лет! 2000! Вдумайтесь.   Он был независимым, потом под властью понтийского царства, затем римским, а после  византийским. Русичи называли его Корсунь.

Один из эпизодов фильма нашумевшего «Викинг», касается событий, произошедших на этом полуострове.    Здесь по преданию, был крещен киевский князь Владимир со своей дружиной. После того, как захватил город.  О былом величии Херсонеса напоминают колонны, оставшиеся от древнего храма – базилики.

Светлана Солдатова, журналист: «И вот вам преимущества путешествия по Севастополю зимой. Мы находимся в древнем  городе Херсонесе. Это очень популярный для всех туристов объект. Летом.  Но сейчас зимой никто не помешает почувствовать историю. И сфотографироваться.  Это очень важно».

Узнаете? Это фильм Приключения Буратино. Момент прибытия главных героев на поле чудес. Снималось здесь – в Херсонесе. Знаменитый колокол есть во всех буклетах. Он не имеет никакой связи с древним городом. Табличка на нём гласит:  отлит в Таганроге в 1778 г. из турецких пушек, взятых в качестве трофея. Говорят, что если загадать под ним желание  - всё исполнится.  Приезжайте, проверьте.

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