Из металла, стекла, хрусталя и дерева… Полтысячи колокольчиков – а вам слабо собрать столько?

Ольга Александровна Григорьева – мурманчанка, у которой много увлечений. Она любит природу, занимается фотографией. Коллекционирует самые разные вещи: кукол, открытки, марки, значки. Среди собраний есть и коллекция колокольчиков.

Ольга Григорьева, коллекционер колокольчиков: «Этот колокольчик с Валаама. Когда мы там были, я купила первый сувенир. Вроде бы шутя».

Именно с этого всё и началось. За 12 лет, столько Ольга Александровна собирает колокольчики, накопилось 520 экземпляров. На выставке, которая открылась в Областной научной библиотеке, представлено 411 экспонатов.

Ольга Григорьева, коллекционер колокольчиков: «Здесь хрустальные колокольчики. Сейчас в основном выпускают по году, чей год – такой колокольчик».

Наша героиня может похвастаться колокольчиками из разных уголков Планеты. География их происхождений обширна. Города России, Лас-Вегас, Давос, Канарские острова, Майорка, Прибалтика, Китай, Таиланд, Болгария, Италия, Испания, Германия, Чехия и многие другие города и страны.

Ольга Григорьева, коллекционер колокольчиков: «Этот колокольчик буддийский. В нем нет языка, буддийские без языка. К ним приложен молоточек, они звонят им в колокола не так как у нас».

Экспонаты выполнены из разных материалов – металла, стекла, хрусталя, дерева. Одни украшены росписью. Другие выполнены в виде фигурок – ангелов, игрушек, домашнего интерьера. Кстати, среди представленных колокольчиков есть те, что предназначены для домашних животных.

Ольга Григорьева, коллекционер колокольчиков: «С удовольствием привозят, видимо, сделать мне приятное, пополнить мою коллекцию. Вот знакомые говорят, легко дарить подарки, когда знают, что дарить, чем человек увлекается».

Со временем Ольге Александровне пришлось составить каталог, чтобы не забыть о каждом колокольчике, кто и откуда его привез. На выставке мы встретили гостей из Архангельска, которые, как оказалось, тоже коллекционеры.

Лидия Шонбина, коллекционер колокольчиков из Архангельска: «Я люблю ездить по странам, все страны Европы проехала не по разу. И в память, в какой стране побывала – собираю колокольчики. И теперь продолжаю собирать о городах, которые я посетила».

Светлана Фофонова, коллекционер колокольчиков из Архангельска: «Я путешествую по городам, странам и собираю колокольчики, но мне еще ученики присылают из тех стран, где они были».

Выставка в научной библиотеке находится на 4-ом этаже в зале литературы по искусству. Продлиться она до 26 января. Вход свободный.



