Козочка из соленого ржаного теста. На Беломорье – время лепить поморских козуль

Мы находимся в старинном селе Умба, позади - Белое море, и сегодня мы будем лепить поморских козуль.

Поможет нам в этом нехитром, но очень занятном деле Наталья Кожина – поморская мастерица из Умбы. Чего только она не умеет - и кукол шьет, и коврики вяжет, и валенки валяет.

Наталья Кожина, поморская мастерица: «Козуля выпекалась из ржаной муки, немного добавлялось соли и все – соль, мука и вода».

С нами лепить козуль учатся Алевтина и Данила, и дети Аня и Богдан. Для них это первый опыт.

Наталья Кожина, поморская мастерица: «Теста надо взять столько, сколько помещалось вот в кулачок , говорят, чтобы счастье оно не выпирало наружу».

Считается, что козуля - это обрядовое печенье. В сёлах на Белом море тесто для него обычно месил мужчина, а все остальное делали женщины и дети.

Наталья Кожина, поморская мастерица: «Муж мой помор, говорит, что выпекали и мама им давала тесто и они целые такие стада вылепливали из козуль и потом ими играли».

На Кольском полуострове козули вот уже много веков пекут в Умбе, Оленице, Кашкаранцах, Варзуге, Чапоме и Чаваньге, других селах Терского берега. Причем каждое село славится своими излюбленными фигурками.

Каждая ржаная фигурка обладала своим смыслом. Было принято во время изготовления загадывать желание.

Когда всё готово, выносить козули на мороз, а затем ставить в печь.

Наталья Кожина, поморская мастерица: «Вообще козули поморы считали, что она приносит счастье удачу благополучие и в Рождество ее ставили на божницу возле иконы и даже козулькам давали имя».

А коль дашь имя – как с ней расстанешься. На русском севере козуль, в отличие от новогодних ёлок, после праздников не выбрасывали. Это был отличный подарочек на Святки. А если остались – служили игрушками для детей. Случись, поломается, то делали мякиш и кормили ими домашних животных: коз или коров.





