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Одни выносят на помойку, другие бережно хранят. Деды Морозы прошлого века – домашняя коллекция Ирины Струковой

13:1510 января 2017Просмотров: 99

Что делать, если у вас есть своя интересная домашняя коллекция, хочется показать её всем, а музей зал не предоставляет? Устраивать экскурсии дома! Так и поступает мурманчанка Ирина Струкова.

Ирина Струкова родилась в Кировске, в студенческие годы переехала в Мурманск. 30-ть лет проработала воспитателем в детском саду. Садик недавно закрыли, но активная северянка не смогла сидеть без дела.

Ирина Струкова: «Я обожаю полярную ночь, я обожаю точно так же и полярный день. И прямо страдаю, когда она заканчивается. И чтобы никому не было грустно, вот у нас образовался такой творческий проект».

В коллекции – около 30-ти дедушек разного возраста. Это не только русские старцы, но и саамский Дед Мороз, и заграничный Санта Клаус. О каждом Ирина может рассказать отдельную историю. Но, конечно же, самый близкий сердцу – её первый Дед Мороз.

Ирина Струкова: «Дед Мороз самый большой – это Дед Мороз моего детства. Мне его купила моя мама и папа».

Разнонациональная компания не полностью мужская. Многие дедушки стоят рядом со своими внучками. Есть среди этих красавиц и весьма выдающиеся личности. Правда о том, что у этой девушки царские корни, Ирина узнала недавно.

Ирина Струкова: «Оказывается, эта снегурка ручной работы мастера кукол, автор Марианна Мотовилова. Она 70-го года, и у неё есть на спинке клеймо».

У сказочной пары есть помощники – звери и целая команда снеговиков. Этот, самый большой, пару лет назад был выставлен на помойку – места в квартире для него не нашлось.

Ирина Струкова: «Но когда я встретилась со своим соседом и предложила ему поиграть с нами в дедов морозов, пришли к нему в кладовку, и я не поверила своим глазам: мой снеговик, спасённый, прожил у него в кладовке два года».

Так личная коллекция, с помощью соседей и знакомых, превратилась в домашний мини-музей. Выставка получила название – «Вот такой разный Дед Мороз» и даже имеет свою книгу отзывов, в которой посетители охотно делятся эмоциями.

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