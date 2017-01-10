Праздники закончились. Пора выбрасывать ёлочку?

В студии программы «Наше утро» ёлка (искусственная) простоит до Старого Нового года. А потом мы её соберём и сложим в коробку. А когда вы избавите дом от лесной красавицы? Или она простоит у вас до весны?
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