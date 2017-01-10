Русская бабушка и стажировка в МИДе. Почему иностранцев притягивает жизнь в Мурманске?

По сложившейся традиции генеральное консульство Королевства Норвегия в Мурманске регулярно принимает на стажировку молодых практикантов. Улыбчивая и солнечная Эрика-Аннетте Вартдал такой возможностью воспользовалась с радостью. Ведь ее мама русская, а бабушка и сейчас живет в столице Заполярье.

Эрика Аннетте Вартдал: «Я приехала в июле, было очень тепло, светло, сейчас конечно полярная ночь, все очень быстро изменилось. Но это были шесть очень интересных месяцев».

Каково это будет - жить в России, в Мурманске, за полярным кругом? Волнения и переживания быстро развеиваются, когда живешь с открытым сердцем.

Эрика Аннетте Вартдал: «Честно говоря, я думала, что это будет сложнее. Я приехала и как-то сразу себя чувствовала, как дома. Меня тут приняли в консульстве очень быстро, я очень быстро познакомилась с людьми».

За эти полгода ушел и языковой барьер. Для Эрики русский - язык детства, на котором с ней говорила родная бабушка. Постоянно общаясь на русском с коллегами и новыми знакомыми, девушка быстро восстановила знания. Помогли и путешествия.

Эрика Аннетте Вартдал: «Я ездила в Москву, Териберку, Питер, на Соловки. Так что это был уникальный опыт, и я очень рада. Будет грустно уехать, конечно».

Полгода впечатлений, приключений и новых знаний. Такая стажировка – важный шаг для молодого специалиста, который уже получил диплом бакалавра, но еще в поисках своего профессионального «я». Сейчас будущего политолога интересуют проблемы мигрантов.

Эрика Аннетте Вартдал: «Конечно, работа в консульстве дала мне, может быть, планы на будущее стать дипломатом, если такая возможность у меня будет. Это, конечно, очень интересная работа. Я много изучала тут в консульстве. Посмотрим. Как дипломат, ты живешь на весь мир».

Теперь девушка думает о том, чтобы связать жизнь с политикой в области российско-норвежских отношений. Но это – впереди. А пока Эрику ждет возвращение домой, в Норвегию, и вскоре очередной отъезд: на учебу в магистратуре в Лондоне.



