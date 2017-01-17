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10 метров тепла. Куда делся шарф, который апатитчане связали ко дню города?

12:5117 января 2017Просмотров: 119

В Апатитах появился свой символ единства. Это – шарф, и в его создании принимал участие практически весь город.
Укрыть таким шарфом можно сотню человек, уверена апатитчанка Ираида Епифановская. Именно она связала самый первый кусочек будущего экспоната.

Правда, тогда ещё рукодельница даже не подозревала, что шарф получится таким большим и займёт место в музее. Продолжили вязание её подружки по интересам – участницы апатитского клуба рукоделия.

Ираида Епифановская: «Затем мы положили этот шарф, ниточки и спицы на вахту ДК. В ДК все люди, кто приходил, мог связать свой кусочек. Так же можно было связать кусочек шарфа дома, прийти и пришить его сюда».

Горожане инициативу подхватили быстро. Кто-то приходил вязать на вахту дома культуры, некоторые рукодельничали дома. Цвет нитей и стиль вязки значения не имели. Условие было только одно, по ширине. Сколько людей в итоге откликнулось на призыв апатитских активистов, уже не счесть. Многие так и остались инкогнито. Частичку своего тепла внесли и те, кому вязание не поддаётся.

Надежда Коровашкова: «Было очень трогательно, когда бабушки, которым уже по 80 лет, они приносили мешочки со своей старинной пряжей и на мешочках даже писали, что «мы хотим тоже вложить частичку тепла в этот город. …. Потому что, в основном, они были строители этого города».

Акция получила название «Укроем город теплом своих рук». Результаты своих стараний местные жители увидели на дне города. Минувшей осенью Апатитам исполнилось 50-т лет. И теперь каждый замерзающий горожанин может согреть тело и душу – энергетика у шарфа особенная. Ведь каждый вязавший поделился не только нитками, но и теплом своей души.

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