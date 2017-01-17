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Фестиваль новогодней сказки «Морозко». Театральный Оленегорск

13:2817 января 2017Просмотров: 164

В Оленегорске впервые прошёл региональный фестиваль новогодней сказки «Морозко».

В течение трёх дней шесть творческих коллективов из Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорь показали своё актёрское мастерство, режиссерскую работу, представили новогодние постановки на сценических площадках Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Оценивало творчество коллективов жюри из Москвы и Мурманска. На фестивале также были проведены различные семинары по режиссерскому мастерству, в них приняли участие более 20 человек из семи городов области. Главным спонсором фестиваля стал Оленегорский ГОК компании «Северсталь».

Алексей Щербаков, исполняющий обязанности генерального директора «Олкона»: «Мы надеемся, что фестиваль «Морозко» станет отправной точкой для развития туризма в Оленегорске. В  достижении этой цели Администрация города и Оленегорский горно-обогатительный комбинат плотно сотрудничают. В этом году помимо «Морозко», мы планируем совместно реализовать ещё ряд культурных проектов».

Кроме финансовой поддержки мероприятия, предприятие закупило 760 билетов на представление для малоимущих семей. А ещё компания «Северсталь» изготовила кованый посох для Деда Мороза, который стал главным призом для победителя фестиваля.

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