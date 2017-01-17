16+
;-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Последний день святочных гаданий. Как заглянуть в своё будущее?

11:4917 января 2017Просмотров: 181

Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Помните, как гадала Татьяна Ларина? Чтобы увидеть во сне своего суженого, она положила под подушку зеркало. Легла спать и увидела пророческий сон.

Кстати, по поверьям, сегодня последний день святочных гаданий. И мы ещё можем успеть заглянуть в свое будущее. А вы пробовали гадать?

Святки длятся до 19 января, дня Крещения Господня. Но, несмотря на это, в старину все посиделки, развлечения и девичьи гадания старались завершить к 17 января.

На Руси верили,  что именно в этот день нечистая сила возвращается в свои владенья, пытаясь напоследок натворить как можно больше зла.  



Реклама
Читайте также
Проект «Заповедник»: Лопарит - черное золото Ловозерских тундрСегодня в Никеле состоялось открытие визит- центра заповедника «Пасвик»Пошёл в военную прокуратуру, потому что учителя считали недисциплинированным. Сотрудники ведомства делятся секретами работы.Неубранный снег отпугивает туристов от поездок в Мурманскую область
Квартиру отберут за долгиДёшево и смертельно опасно. Мурманские полицейские продолжают изымать «Боярышник»Смотрите сегодня в программе «Вовремя»Норвежцы решили переосмыслить давние культурные традицииНеплохо пошутили. Отличные результаты заполярных КВНщиковПомощь в учебном процессе
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  