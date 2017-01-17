Последний день святочных гаданий. Как заглянуть в своё будущее?

Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Помните, как гадала Татьяна Ларина? Чтобы увидеть во сне своего суженого, она положила под подушку зеркало. Легла спать и увидела пророческий сон.

Кстати, по поверьям, сегодня последний день святочных гаданий. И мы ещё можем успеть заглянуть в свое будущее. А вы пробовали гадать?

Святки длятся до 19 января, дня Крещения Господня. Но, несмотря на это, в старину все посиделки, развлечения и девичьи гадания старались завершить к 17 января.

На Руси верили, что именно в этот день нечистая сила возвращается в свои владенья, пытаясь напоследок натворить как можно больше зла.







