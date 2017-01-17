Привет из Венесуэлы! Как танец помогает Стюарту Монтэлла узнавать мир?

Стюарт Монтэлла - родом из Венесуэлы, профессиональный танцор, его любимое направление – брейкданс. В 12-летнем возрасте мечтал стать гимнастом. Но его не приняли в спортивную школу из-за возраста. Затем увлёкся капоэйрой и скетйбордингом.

Стюарт Монтэлла, профессиональный брейк-танцор: «Однажды я прогуливался по улице и увидел ребят, танцующих брейкданс. И понял, что это то, что мне нужно и чем я хочу заниматься».

Так с 2003 года брейкданс становится страстью всей его жизни. С 15 лет начинает путешествовать по Венесуэле и выступать на местных танцевальных чемпионатах. А с 18-ти - путешествует по миру и участвует в международных соревнованиях. Такого высокого уровня в брейкдансе ему помогли достичь ежедневные многочасовые тренировки, целеустремленность и любовь к делу.

Стюарт Монтэлла, профессиональный брейк-танцор: «В путешествии я тренируюсь один или в компании новых знакомых и других танцоров. И всё же для хорошей мотивации во время тренировки мне достаточно компании: одного – двух человек».

Стюарт уже побывал в 20-ти странах и участвовал в более чем 50-ти чемпионатах. А ещё он – преподаёт мастер-классы.

Карина Штогрина, участница мастер-класса: «Именно через мастер-класс ты постигаешь и понимаешь стиль жизни танцора. Его видение на танец. И когда окунаешься в мастер-класс, чувствуешь, в какую сторону тебе можно было бы повернуть. Ты открываешь много разных точек зрения и выбираешь единственную для себя, которая становится частью тебя».

На мурманский мастер-класс собрались юноши и девушки от 14-ти лет. Каждому хотелось узнать главный секрет Стюарта. Он оказался прост: нужно чувствовать своё тело и заниматься каждый день.

Стюарт Монтэлла, профессиональный брейк танцор: «Чтобы стать профессионалом ты должен отдать всю свою энергию. И это касается не только танцев. Если ты любишь, то чем ты занимаешься, вложи все свои силы. Неважно, что происходит, неважно, что говорят тебе окружающие. Если ты счастлив в том, чем занимаешься – делай это на 100, 1000 процентов».



