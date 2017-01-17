Снукер: английская игра джентльменов в Мурманске

В Мурманске прошел первый чемпионат по снукеру, это разновидность игры в бильярд. Она очень популярна в Великобритании. C конца 70-х годов XX века стала известной практически во всём мире, особенно в Европе и Китае. В столице Кольского Заполярья теперь тоже появилась возможность попробовать свои силы в этом виде спорта.

Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области: «Снукер – это игра совершенно другого понимания требует от игроков, развития, еще больше стратегии и тактики, чем в русском бильярде. Игра феноменальная».

Считается, что снукер был придуман полковником британских колониальных войск. Изначально было только четыре цветных шара, но со временем их стало больше. Первый чемпионат мира состоялся в Бирмингеме. До войны в игре доминировали британцы и австралийцы.

Александр Гончаренко, первый вице-президент мурманской федерации бильярдного спорта: «Обратите внимание, что игра ведется одним шаром белого цвета. Это биток называется. Есть на столе 6 цветных шаров и 15 красных. Суть игры состоит в том, что мы играем битком, забиваем сначала красный шар. После этого мы имеем право забить любой из цветных шаров».

Игроки должны поочерёдно забивать красные и цветные шары в лузы. Пока красные шары остаются на столе, забитые цветные шары выставляются на свои позиции. Выигрывает тот из игроков, кто наберёт большее количество очков. Каждый шар имеет свой номинал.

Александр Гончаренко, первый вице-президент мурманской федерации бильярдного спорта: «Если подсчитать сумму всех очков на столе, получается 147. Это максимум в Снукере, за который вы получаете огромный почет и уважение. И всегда очень хорошие деньги. На всех турнирах идет минимум 5 тысяч фунтов за турнир».

Отличие снукера от других видов бильярда (пул, карамболь) в значительных размерах стола и более сложных правилах. Другое отличие от пула — это принципиально иная геометрия луз, что предусматривает иную технику сыгрывания шаров.

Андрей Чалых, участник чемпионата: «Очень легкие шарики, надо очень дозировано играть. Очень мягко, спокойно, такая игра английских джентльменов. Тихо, спокойно, размерено».

Играть может и стар и млад. Как только ребёнок вырастает выше стола, он уже может учиться снукеру. Есть специальные приспособления для облегчения игры: табуретки, увеличители кия и так далее. Например, в Мурманском турнире принимает участие Антон, которому всего 13 лет.

Антон Гончаренко, участник чемпионата: «Мне изначально нравится снукер, потому что это самая сложная игра. Очень интересная и увлекательная».

Антон играет в снукер уже год. Пошёл по стопам отца. Чтобы популяризовать игру в Мурманске, чемпионат поддержал и областной спорт комитет.

Наталья Морковина, заместитель председателя областного спорткомитета: «Спортивный комитет Мурманской области на сегодняшний день поддерживает 88 видов спорта. Ежегодно добавляется количество видов спорта. Это важно, что население Мурманской области любит здоровый образ жизни. Наша задача создать условия, чтобы развивались не только на любительском уровне, а проходили соревнования».

В первом мурманском чемпионате учувствовало всего 7 спортсменов. Это не много, но организаторы надеются, что в следующем турнике игроков станет больше.

Анжелика Ванда, организатор чемпионата: «Может быть кто-то найдет здесь себя. Кто-то, может, вообще не играл в бильярд, кто-то, может, устал от русского. Хочет что-то новое попробовать. Это очень захватывает».

Все участники первого чемпионата получили дипломы, лучшим достались медали и денежные призы.





