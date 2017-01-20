На зарядку становись! Как зарядится энергией правильно?

Екатерина Волостникова – тренер с большим стажем. Спорт она полюбила ещё будучи школьницей. А теперь направляет на путь истинный и здоровый других девушек. Стрейч, пилатес, йога, силовые классы, фитнес, тренажерный зал… Какими только методами она не прививает привычку к спорту.

Главное утром - не делать резких движений и не вскакивать с постели при первом звоне будильника. Представим себе идеальное утро: просыпаемся, плавно потягиваемся, умываемся и приходим в себя. Представили? Теперь разминка, пять-семь минут.

Екатерина Волостникова: «Сделать легкую суставную гимнастику, то, что мы знаем из школы – сгибания-разгибания рук и ног, наклоны головы, скручивания головы, несколько может скручиваний к полу и обратно и в принципе этого по минимуму достаточно».

Это только начало. Дальше придется поднапрячься. Есть три базовых упражнения, идеальных для утренней зарядки. Они знакомы всем еще со школы.

Екатерина Волостникова: «Первое: это приседание классическое, когда мы ставим ноги на ширину тазовой кости и приседаем до параллели с полом. Второе упражнение – это отжимание, и третье упражнение – скручивание на пресс. В принципе, эти упражнения задействуют все основные группы мышц, которые нас бодрят, веселят и дарят прекрасное настроение».

Гантели, обруч и прочий инвентарь утром можно не использовать, упражнений с собственным весом вполне достаточно. Для настроения можно включить любимую энергичную музыку. 20 отжиманий, 20 приседаний, 20 упражнений на пресс.

Два таких круга, и мы готовы к завоеванию мира. После непосильных трудов не забываем наградить себя заслуженным завтраком. В идеале, это каша - плотная и углеводная.



