Равные возможности для всех. Где в Мурманске они действительно есть?

Влад Шнейдер - студент мурманского колледжа экономики и информационных технологий, учится на 4-ом курсе. Недавно вернулся из Москвы, куда ездил в составе большой делегации на Всероссийскую Олимпиаду профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Там наши ребята вошли в десятку сильнейших по нескольким дисциплинам. Влад стал 5-ым по программированию. За 3 часа он создал приложение для школьного электронного дневника. В колледже у Влада много друзей. Врождённое отсутствие слуха на общении не сказывается.

Влад Шнейдер: «Если мне что-то не понятно, то я прошу. Чтобы преобразовал своё слово, чтобы я понял. А так всё нормально».

Алексей Павленко, друг Влада: «Мы постоянно находим общий язык. Друг друга понимаем даже с полуслова. И то, что нюанс, он по губам читает и язык жестов. На парах очень полезно».

Мурманский колледж экономики и информационных технологий является первым и пока единственным в регионе базовым Центром по инклюзивному образованию. Здесь никаких льгот у абитуриентов при поступлении нет, но все необходимые условия для их обучения есть.

Екатерина Бурова, преподаватель колледжа: «Мы иногда, как преподаватели, не знаем, какой из студентов имеет какую-то особенность. Но если они выражены, мы понимаем, что нужно дополнительно помочь. Если у него особенность по слуху, донести информацию дополнительно. Но по результатам обучения могу сказать, что эти студенты показывают хорошие результаты наравне со всеми остальными».

Инклюзивная система – это проект взаимовыгодный, который даёт новые возможности всем его участникам.

Ксения Кузнецова, преподавать колледжа: «У них тоже есть своих интересные мысли, интересные особенности, которые они могут донести до нас и могут чему-то нас научить новому. Поэтому любой человек для общества важен».

В колледже учатся 24 студента с инвалидностью. Это юноши и девушки с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слуха и другими. Они много времени тратят на борьбу с недугами, но при этом учатся, потому что очень хотят работать.

Мария Фрейман: «Многие люди по-настоящему хотят сидеть дома и ничего не делать…..чтобы получать зарплату».

Влад шнейдер: «Это они зря! А как жить? И не работать? Это не правильно. Есть такие люди. По моему мнению, надо хоть что-то работать, чтобы получать зарплату».

Наш герой мечтает, что однажды отправится в большое путешествие по миру. Кое-где он уже побывал.

Влад Шнейдер: «Побывал в других странах. В германии был, в Финляндии был, в Норвегии был».

Невероятная целеустремлённость помогает Владу добиваться успеха. И это то, чему всем нам стоит поучиться.







