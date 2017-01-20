Вас тут не стояло! Парковка для всех, но не для каждого

Зимой такое понятие, как «водительское братство» для многих отходит на второй план. Снежная каша на дорогах и во дворах порождает какую-то массовую агрессию. Что же становится камнем преткновения и к чему приводят такие конфликты? Давайте проедем по мурманским дворам и посмотрим.



Лёд, каша под колёсами, сугробы по краям – плохая работа коммунальщиков особенно чувствуется на узких улицах. Разъехаться двум машинам здесь просто нереально. Большинство водителей всё понимают и терпеливо ждут, когда проедет встречный транспорт, но есть и такие, кто никак не хочет идти на уступки.

Способности ювелирного маневрирования в десяти сантиметрах от встречной машины лучше не демонстрировать. На колее автомобили сносит и из-за чьей-то принципиальности страдают другие водители.



«Когда друг другу уступаем, когда нет. – То есть, бывают конфликты, получается? – Получается так. Но я не конфликтный человек, всегда стараюсь уступать дорогу».



Свой характер автолюбители демонстрируют и во дворах. Зимой проблема нехватки парковочных мест встаёт особенно остро. Одни не зацикливаются на этом и ставят авто куда получится. Другие расчищают себе место и ревностно следят, чтобы никто его не занял.



«Любой будет возмущаться. Я тоже возмущаюсь. У меня тоже есть своё место, я тоже возмущаюсь. Потому что я чищу там. То есть как бы да, это не моё место, но я здесь живу, кто-то приехал, поставил на чищенное место, хотя места ещё есть другие».



«Но у нас же пока ещё нет права на этот земельный участок. Человеку просто напоминаешь, что это не его частная территория. И вроде как понимают. Но таких конфликтов, с рукоприкладством, такого не было. Со стороны видел, но в таких не участвовал».



«Доводилось. Но как-то решали мирным путём данную ситуацию. Вообще это волнует всех».



«Бывает иногда такое. Записку оставляют. Да большинство-то нормальные. Просто встречаются люди, которые считают, это их собственность. А так, надо вставать, я считаю, там, где свободное место есть. Встал, припарковался».



«Чистится, вообще-то, трактором. Хорошо у нас чистят. Недавно только чистили, опять подзавалило немножко. Иногда ставят на наше место из того дома, оттуда приезжают. Но тогда уже некоторые шумят на них».



Разговоры на повышенных тонах, подкладывание записок, мелкие пакости и, самое частое – перекрывание проезда «чужой» машине – так автолюбители пытаются «проучить» тех, кто встал на место, которое они считают своим. Две тысячи рублей штрафа и эвакуация авто ставят таких хамов на место. Помочь заблокированному водителю может не только дорожный инспектор.



Евгений Шумский, председатель Народной дружины: «Гражданин должен исходить из того, кто быстрее отреагирует на его звонок. Если рядом находится опорный пункт полиции или находится участковый инспектор, можно обратиться к нему, потому что теми же правами обладает участковый инспектор на своей же закреплённой территории».



Некоторые автолюбители проявляют фантазию. Это видео возмутило даже ярых защитников «своих» мест. Водитель пытался отбуксировать чужую машину. К слову, как выяснилось позже, «заезжий» автолюбитель приехал всего на пару часов.



Евгений Шумский, председатель Народной дружины: «Мало того, что имеет место быть самоуправство, будем так говорить, потому что лицо, которое это производит, не наделено соответствующими полномочиями. Другое дело, что при буксировке может быть причинён ещё и вред автомобилю».



Но есть и категория водителей, которых труд действительно облагораживает. Они чистят место, но истерик другим не закатывают.



«У нас нормальная в этом плане ситуация. Мы спокойно ищем другое какое-то место, у нас никогда по этому поводу конфликтов не было. А чё будем делать? Может, кто-то приехал к кому-то в гости. Начинаем искать места другие – за домом, перед домом где-нибудь».



«Приезжают посторонние машины. Но они у нас не остаются, посторонние машины, вечером. Если у нас тут деловой центр, банки. Куда ещё ставить машины?»



Умение взглянуть на ситуацию со стороны другого водителя и вежливость помогают избежать лишних конфликтов и сберечь нервы. Оставаться человеком – это главное правило, из которого не должно быть исключений.



