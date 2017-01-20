Явный портной Гоголь и тайный пироман Крылов. Неизвестные увлечения великих

На бесконечных полках – достояние мировой цивилизации. Произведения великих зачитывают до дыр. Некоторые книгочеи интересуются даже биографиями писателей и находят в них нечто, что переворачивает наше шаблонные представления о личности.

Например, баснописец Крылов был известен современникам, как ценитель деликатесов и азартный игрок.

Виктория Чунина, специалист областной научной библиотеки: «Но самым м главным его чудачеством была любовь к пожарам. Он очень любил эти зрелища, услышав звук, сразу мчался туда. Иногда прибывал раньше пожарных».

Николай Васильевич Гоголь спал сидя, писал тексты стоя, боялся быть похороненным заживо. Об этом знают все. А вот то, что он вязал на спицах – информация редкая.

Виктория Чунина, специалист областной научной библиотеки: «Он был модником, он сам кроил и шил себе шейные платки к сезону, кроил и шил платья своим сёстрам, это помимо того, что вязал шарфы».

Антон Павлович Чехов с подозрением относился к тем, кто не понимал юмора. Придумывал забавные прозвища. Себя иногда называл Шиллер Шекспирович Гёте.

Виктория Чунина, специалист областной научной библиотеки: «К своей жене он обращался – балбесик, милюся. Он писал: крокодил души моей, насекомое моё милое. Ну, и прочие ласковые прозвища».

Химик Менделеев был крутым, как сказали бы сейчас, хэнд-мейдером. Сам делал чемоданы. Художник Врубель был страшным кутилой. За один день мог спустить огромный гонорар. Другой живописец - Куинджи обожал птиц.

Виктория Чунина, специалист областной научной библиотеки: «Покупал хлеб, овёс, воронов кормил мясом и даже заклеивал крылья бабочкам».

Эти и множество других фактов подробно описаны в книгах, которые всегда доступны в областной научной библиотеке. Приходите и читайте.



