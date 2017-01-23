Движения, эмоции, дружба… Чему учатся танцоры на тренировках?

На соревнованиях и танцевальных фестивалях мы видим готовые красивые результаты. Но что скрывается за ними? Чтобы заглянуть за кулисы и увидеть, как складывается рабочий процесс у танцоров, отправляется в детско-юношескую спортивную школу №14.

Репетиционный зал похож на улей: здесь и младшие ученики, и юниоры, и ребята постарше. Такие большие совместные тренировки – необходимая подготовка к соревнованиям. Впереди областной чемпионат по хип-хоп аэробике.

Вячеслав Бурцев: «Это для нас такое новое направление, наверно. Единственное направление уличного танца, которое является на данный момент регламентированным официальным спортом. То есть, ребята, участвуя в нем, могут стать кандидатами и даже мастерами спорта».

Хип-хоп аэробика – это танцевальное шоу, в котором должно быть представлено не менее пяти стилей. Танцоры учатся реализовывать свой потенциал, движения и танец в самых разных направлениях уличного танца.

Участницы команды Рутс Ап тренируются вместе уже около трех лет. Пройдя через различные проекты, девушки сумели по-настоящему сдружиться.

Младшие ребята только начинают учиться. И танцу, и партнерским отношениям в команде.

Алексей Косых: «Я думаю, что мы подаем хороший пример, это мотивация. Они смотрят не на своих сверстников, а уже ребята в возрасте, в отличной форме, в отличной спортивной и танцевальной форме, это их мотивирует, чтобы развиваться и расти дальше, вперед».

Сами тренеры, будучи действующими танцорами, мотивируют ребят стремиться к развитию. Обучая, они видят, как дети растут изо дня в день, практически с нуля добиваются успехов, участвуют не только в областных, но и всероссийских соревнованиях.

Вячеслав Бурцев: «Они также являются мотивацией для нас, что время идет, они достигают какого-то уровня, они подвигают нас, дают нам небольшого пинка. Так, ну мы же не можем быть хуже их? Нам тоже нужно тренироваться, тренироваться и тренироваться».



