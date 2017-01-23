Хотели как лучше... В проекте «Дорожный зачёт» - загадки мурманских перекрестков

Примерно полгода назад в Мурманске появился новый светофор – на проспекте Ленина. Для водителей здесь всё ясно и понятно – красный – стой, зелёный – поезжай.

А вот пешеходов новый электронный регулировщик вводит в заблуждение. В проекте «Дорожный зачёт» постараемся понять, что здесь не так.

Небольшой перекрёсток в центре города. Новый светофор с дополнительными секциями позволил водителям, выезжающим от центрального офиса Сбербанка, поворачивать налево. Стрелки видны хорошо, на табло – таймер с отчётом времени. Водители могут издалека рассчитать, успеют они проехать или нет, поддать газку, если надо. Но ехать быстро в этом месте опасно для жизни… пешеходов. Им-то светофора не видно.

Дорожный инспектор с 35-ти летним стажем, ныне – председатель «Народной дружины» всю абсурдность этой ситуации понимает. А вот официальным службам, видимо, невдомёк, что устанавливать светофоры нужно так, чтобы их видели все участники дорожного движения.

Многие пешеходы уверены, что водители их обязаны пропускать и даже не смотрят по сторонам. Ещё один светофор сделал бы этот участок дороги более безопасным, рассуждает Евгений Шумский.

Евгений Шумский, председатель «Народной дружины»: «Хотелось бы, может быть, пожелать, высказать пожелания центру организации дорожного движения города Мурманска по поводу установки дополнительных светофоров на данном участке, в частности, для пешеходов».

Есть вопросы к центру организации дорожного движения и по другому перекрёстку, который находится в 420-ти метрах от первого. Ленина – Журбы. Здесь планировались изменения – переход со стороны остановки по направлению в центр города ещё в прошлом году должен был быть закрыт. Но на деле чьё-то желание сделать этот участок дороги более безопасным привело к прямо противоположному результату.

Юлия Савлова: «Создаётся аварийная ситуация. Машины подъезжают, люди выскакивают под колёса машин».

Юлия Савлова живёт в этом микрорайне, здесь каждый день переходят дорогу её дети. Когда на перекрёстке установили 4 секции забора – три – с одной стороны, и один – с противоположной, женщина сразу обратилась во все инстанции – администрацию, Госавтоинспекцию, прокуратуру.

Юлия Савлова: «Я возмутилась, что нужно делать эти работы комплексным образом. То есть перегородить здесь и на противоположной стороне точно так же. После этого доставили ещё два пролёта. То есть ситуация ещё ухудшилась».

Перекрёсток стал действительно небезопасным, отметил председатель народной дружины. И центру организации дорожного движения стоит как можно быстрее завершить работы на этом перекрёстке, пока никого не задавили.

Евгений Шумский, председатель «Народной дружины»: «На запрещающий сигнал светофора машины стоят, а пешеходы некоторые, между ними начинают лавировать, пересекая проезжую часть. И особенно это опасно, когда происходит смена сигналов светофора с красного на зелёный. То есть автомобили начинают двигаться, а часть пешеходов между ними лавирует».

Ну а пока пешеходам и водителям остаётся рассчитывать только на свою внимательность и реакцию. И помнить, что сейчас привычная схема движения меняется на многих городских перекрёстках.



