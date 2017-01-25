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Автоновости: учебные машины, штраф и счастливый финал

11:2625 января 2017Просмотров: 136

Лада Калина и Лада Гранта получат дополнительные педали. Российский автопроизводитель закончил разработку учебного автомобиля и получил одобрение типа транспортного средства.

После серийного выпуска автошколы смогут закупать готовые автомобили – с педалями для инструктора, дополнительными зеркалами и соответствующими опознавательными знаками.

Учебные машины будут доступны во всех вариантах кузова, мощность двигателя и тип коробки передач автошколы так же смогут выбрать самостоятельно.

Неожиданный занос со счастливым финалом. В городе Полярный на скользком спуске занесло автобус. Если бы не реакция автолюбителя из встречного автомобиля, на котором и установлен видеорегистратор, без повреждений бы не обошлось. Своих радостных чувств водитель автобуса скрыть не смог.

Штраф за не пропущенного пешехода может стать выше. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания по этой статье. И если на очередном заседании парламентарии примут поправки в закон – штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов, станет 2500 тысяч рублей, вместо действующих полутора.

Строгие меры чиновники хотят принять не просто так – в России количество аварий с участием пешеходов растёт с каждым годом. К слову, в Мурманской области наездов на людей, наоборот, становится меньше.

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