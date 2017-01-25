Комиксы для повзрослевших детей. Выставка финских иллюстраторов

Комиксы – это давно не детское развлечение, а литература, которую можно читать на самых разных языках и даже понимать без слов. Это утро встречаем на выставке ассоциации финских художников-комиксистов.

Кутикути – одна из самых известных в мире ассоциаций иллюстраторов и комикс-художников. Крупномасштабные комиксы созданы специально для выставки методом трафаретной печати.

Татьяна Купа, организатор: «Здесь работы абсолютно разные: тематика от каких-то социальных проблем до комичных жизненных ситуаций. И в данный момент такая выставка проводится в трех городах: Мадриде, Марселе и Мурманске».

Выставка называется «Темпора мутантур», что переводится как «Времена меняются». Другие проблемы общества, а, значит, и другое искусство.

Татьяна Купа, организатор: «В советском союзе комиксы – была Мурзилка, и все. Остальные комиксы никого не интересовали. И вот мнение старшего поколения о том, что комиксы открылись им с новой стороны, со стороны каких-то социальных проблем и интересных сюжетов – это было очень интересно».

Сюжеты комиксов близки современным людям. Есть простые и забавные, есть комедийные и саркастические. Другие о серьёзном: о дружбе, отношениях и свободе выбора.

Героиню комикса об экологии зовут Рисайклория – от английского «переработка». Есть и комикс о дружбе между человеком и свиньей. Причем, поросенок ест сосиску, и явно не халяльную. Что это, если не рассуждение о взаимопроникновении культур, менталитетов и религии.

Выставка «Темпора мутантур» открывает фестиваль изотекстовой культуры, графических историй и комиксов «ПоларФест», который продлится до 11 февраля.

Павел Лукин: «В рамках фестиваля «поларфест-2017» у нас планируются мастер-классы, игровые зоны, ярмарки, очень много выставок. Порядка восьми мероприятий ожидается».

Все мероприятия фестиваля запланированы на разные дни, и почти все из них бесплатны. Так что следите за новостями и дерзайте!



