Народное гуляние «Здравствуй, солнце». Как это будет?

29 января на площади «Пять углов» состоится большое народное гуляние. В 14 часов начнётся театрализованная концертная программа с играми, танцами и вокальными номерами.

Специальные развлечения будут организованы для самых маленьких гостей праздника. В этом году главными героями станут мультипликационные персонажи. А так же организаторы проведут флешмоб – сделают большое солнце из листов бумаги.

Антон Царапин, заместитель директора «Дома молодежи»: «Мы приобрели 1000 листов бумаги, сейчас мы их расклеиваем.И каждый желающий может прийти на «Пять углов», у наших волонтеров они получат эти листочки, по определенному сигналу будем поднимать руки вверх и постараемся сделать круглое, яркое солнце».



