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Забавная дворняжка Кенди. Кто станет её хозяином?

10:2325 января 2017Просмотров: 168

Эту чёрную непоседу пока назвали Кенди. Ей всего 5 месяцев. Совсем маленького щенка нашли на территории одного из мурманских предприятий. В помете было 4 питомца: 2 мальчика и 2 девочки. Чтобы животные не замерзли, неравнодушные северяне взяли щенков на передержку. Татьяне Любор досталась вот эта симпатяга.

Татьяне Любор, неравнодушная северянка: «Пока она у меня живет 10 дней – собачка очень добрая, любит детей. Питается сухим кормом, можно и кашку ей давать».  

В квартире у Татьяны уже живет одна собака породы «двортерьер», только в другой комнате, так как очень ревнивая. С Кенди не встречается во избежании неприятностей. Но маленькая чернявка на это не обращает внимания. Лишь бы поиграть да побаловаться. Щенок, одним словом.

Татьяне Любор, неравнодушная северянка: «Она знает команду сидеть, лежать. Естественно, как щенок проявляет не всегда терпение, потому что ей надо играть, энергии много. Когда даёшь команду, она её понимает осмысленно и выполняет».

Но любимое занятие - прогулка. Морозы и обильный снегопад её не пугают, а наоборот, еще больше подогревают веселье.

Татьяне Любор, неравнодушная северянка: «Очень любит играть с собачками с таким размером, как она. К большим стараемся не отпускать, так как еще щенок. А вот со своими подобными играет. Даже отпускаем. Так что улица и снег огромное для нас счастье».

Татьяна Любор заботится о щенке, но долго это продолжаться не будет. Мурманчанка не сможет содержать в квартире двух собак. Если вас заинтересовала Кенди, и вы можете забрать питомца - обращайтесь по телефону к куратору 89212753591

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