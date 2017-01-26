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Бодрость духа, грация и пластика. Сильнейшие гимнастки живут в Мурманске!

12:3026 января 2017Просмотров: 243

В середине января, пока вся Россия входила в привычный рабочий график после каникул, в городе Отрадное Ленинградской области состоялись соревнования по художественной гимнастики. В них приняли участие около 100 спортсменок. Наш регион представляли 13 девочек - в индивидуальном и групповом зачёте.  

Наталья Найдёнова, президент областной федерации по художественной гимнастике: «Мы очень благодарны Правительству Мурманской области, что они стали выделять средства на развитие нашего спорта. Он стал базовым видом. Благодаря этому наши дети стали чаще выезжать на сборы, на соревнования, повышать свой уровень.

И, конечно, с 13 года мы лидируем. Когда приезжаем на такие соревнования, такие как отбор на первенство России Северо-Западного округа, то говорят, приехали чемпионы.

Марии Дружининой 10 лет. Художественной гимнастикой занимается уже 4 года. Юная северянка заняла первое место на Чемпионате. Будущем хочет стать тренером.

Мария Дружинина, чемпионка: «Соперники были для меня очень сильными. Я сначала боялась, что я их не перегоню, но я их перегнала и заняла первое место».

Её коллега Лера Тарасова тоже мечтает стать тренером. Она занимается уже 7 лет. На соревнованиях заняла 6 место среди полусотни соперниц.

Лера Тарасова, молодец: «Старалась не волноваться, старалась себя в руках держать. Получалось? Получалось».

Лёгкость исполнения упражнений – только кажущаяся. В этом я убедился на собственном опыте.

Ещё 5 мурманчанок стали серебряными призерами в групповом зачёте.  Специально для нас они показали номер, с которым взяли кубок.

Валерия Агафонова, участница команда чемпионов: «Всегда есть ошибки, но мы старались сделать хорошо, чтобы не подвести Мурманскую область, чтобы выступить достойно».

Почивать на лаврах гимнастки не собираются. Впереди ещё более ответственные соревнования – Первенство России. Пожелаем нашим удачи и победы.

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