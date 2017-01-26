Место королевы опять вакантно. Кастинг «Красы Заполярья» – где и когда он состоится?

Наиболее трудная победа – это победа над собой. Каждый год самые красивые девушки Мурманской области на своём примере доказывают этот тезис. Главное, что им приходится преодолевать – это внутренние комплексы. До первого кастинга конкурса «Краса Заполярья» осталось несколько дней.

Конкурс «Краса Заполярья 2017» - юбилейный. Уже в 15-ый раз у всех нас появится возможность увидеть настоящее богатство Кольского полуострова – красивых смелых и талантливых девушек. Главный приз в этом соревновании неизменен – корона с россыпью самоцветов.

Она даёт шанс на обладание другой, ещё более престижной награды. А именно - титула «Красы России». Уже несколько раз северянки были близки к обладанию столь высокого звания. Но, увы, Фортуна пока не жаловала наших девушек своей благосклонной улыбкой.

И это скорее плюс, чем минус. Когда цель - труднодосягаема, тем она желанней, тем азартней конкурс, тем слаще будет победа! Победа – над собой. Ведь в «Красе Заполярья» внешние данные участниц никогда не играли решающей роли. Для жюри важно увидеть в претендентках стремление меняться, избавляться от внутренних комплексов и преодолевать трудности на пути к совершенству.

И, тем не менее, некоторые требования к внешности есть. Но их список минимален. Так что заявить о себе могут многие жительницы Мурманской области.

Они должны быть в возрасте 16 до 25 лет и ростом от 168 см, иметь российское гражданство. А ещё обязательно отсутствие вредных привычек, штампа в паспорте о замужестве и неприличных фотосессий. В прошлом году на конкурс было подано более 100 заявок.

Первый кастинг состоится уже в это воскресенье, 29-го января, в 14 часов в «Терассе» на 5-ом этаже. Предварительно на сайте «Красы Заполярья» в разделе «Кастинг» девушкам нужно заполнить анкету. Подробности по телефону 78-40-30. И пусть это станет маленьким шагом на пути к триумфу.



