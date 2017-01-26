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Развлечение во благо. Мурманские волонтёры провели благотворительную акцию «Коньки жизни»

13:3226 января 2017Просмотров: 102

Помогать другим – это легко, просто и даже весело. В этом убеждены волонтёры мурманского благотворительного фонда «Руки жизни». А удалось ли им донести эту мысль до других горожан? Сейчас всё узнаем.

«Коньки жизни» - благотворительную акцию с таким названием организовали мурманские волонтёры. Команда неравнодушных людей пришла на стадион «Строитель», чтобы предложить любителям конькобежного спорта и фигурного катания помочь маленьким мурманчанам и узнать о том, что такое волонтёрство.

Светлана Блинова, руководитель благотворительного фонда «Руки жизни»: «На нашем мероприятии организована фото-зона, где каждый желающий может сфотографироваться со своими друзьями или с нашими зверями волшебными на коньках и сделать моментальный магнит на холодильник».

Памятный снимок за небольшое пожертвование – мурманчане охотно откликнулись на призыв волонтёров. Кто-то делал это осознанно, с желанием помочь детям, для кого-то это было весёлое времяпровождение. Главное в таком деле результат – копилка пополнялась довольно быстро.

Благотворительный фонд «Руки жизни» - организация молодая. Ей чуть больше года. Фонд помогает детям и молодым людям до 25 лет, которые страдают онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Как в работе любой благотворительной организации, здесь ценится каждая копейка.

Средства, вырученные от продажи сладкой ваты и аквагрима, так же были направлены в копилку фонда. За вечер волонтёрам удалось собрать около 8-ми тысяч рублей. Это далеко не последнее мероприятие благотворительной организации.

Волонтёры уже готовятся к проведению ежегодной «Лыжни добра».

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