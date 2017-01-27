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Карточка, роза и приглашение на вальс. Старинные танцы и погружение в золотое прошлое

12:1027 января 2017Просмотров: 162

Что главное в танце, кроме счета и грации? Дружить с партнером. Иначе за неловким словом последует неловкое движение и отдавленная нога.

Родная и знакомая для многих мурманчан Кировка на один вечер стала дворцом с бальными залами. Для студентов вузов и сузов приглашения на костюмированный бал стали билетами в  изящное прошлое.  

Анастасия Цветкова, руководитель студии исторических танцев: «Бал будет открываться полонезом, затем различные вальсы, марши, то есть, танцы, которые исполнялись в 19 веке. Также будут контрдансы, танец подетруа».

Танцы золотого века неспешные и плавные. Во время исполнения фигур знакомые партнеры могут общаться между собой, а те, кто пришел без пары – познакомиться с кем-то.

Анастасия Цветкова, руководитель студии исторических танцев: «Это танцы общения, танцы социальные, да, то есть здесь смысл не в том, чтобы показать, как я замечательно танцую, а именно пообщаться с людьми».

Анастасия Цветкова занимается историческими танцами больше восьми лет. В качестве преподавателя, она помогает своим ученикам осваивать старинное искусство.

Александра Хаверева, методист: «А здесь можно надеть то самое нарядное платье, красивые аксессуары, станцевать вальс, станцевать мазурку, польку, котильон. Невозможное количество бальных танцев».

Для тех, кто танцевать не умеет, во дворце культуры организовали школу бальных танцев. Так что в бальном зале настало время показать свои новые умения.

Для Дениса и Любы Захаровой студенческий бал – маленькая традиция. Год назад с такого бала начались их отношения, которые уже переросли в молодую дружную семью.

Денис  и Любовь Захаровы: «Познакомились мы раньше, а на первом мы поняли, что это судьба».

Карточки, роза и танцевальные фигуры – с элементами светской культуры золотого века ребята знакомились в играх и танцах.

Разучивая плавные грациозные фигуры, можно почувствовать спокойствие и на время отвлечься от бурного внешнего мира.

Возможно, для кого-то студенческий бал – это повод найти для себя новое увлечение, которое наполнит душу вдохновением.  

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