Тянет-потянет. Вытянет ли? Братство колеса в зимних условиях

Эта зима стала настоящим испытанием для мурманчан. Причём проверить на прочность в таких непростых условиях можно не только нервы, но и дружбу. Ведь спонтанных знакомств, перерастающих в тёплые отношения, в эти на дорогах происходит немало.

В состязаниях между коммунальными службами и небесной канцелярией пока однозначно лидирует вторая. Снег заставил многих автолюбителей взяться за лопаты. Но и тех, кто оказался к зиме не готов, в Мурманске немало.

Ещё несколько лет назад такая беспечность заставила бы водителя идти пешком за подмогой. Сейчас на помощь приходят социальные сети. Кинул клич – и вот уже к тебе мчится добровольный помощник.

Сергей Скрябин за сутки вытаскивает порой по десятку машин. Чаще всего просьбы о помощи поступают вечером и ночью.

Сергей Скрябин, добровольный помощник: «Бывает всякое. Бывает, если люди запасливые, и лопата, и трос лежит. Бывают вообще не готовы, даже петли нет, куда вкручивать для букировки. Всякое бывает».

Вот один из таких примеров: Форд плотно сел на парковке, дёргать машину не за что. Водитель пытается откопать автомобиль, но с лопатой здесь можно до весны протанцевать – машина стоит на подъёме, сзади – сугроб. Неравнодушные мурманчане помогают, что называется, ручным трудом.

Неподалёку от этого водителя, в гаражах, закопалась в снег старенькая Ауди. К автолюбителю уже приехала подмога, но вытащить машину не удаётся.

Японский кроссовер и сам с трудом пытается выбраться из снежной западни. Но безуспешно. Теперь уже помощь требуется двум машинам.

Чтобы эта сказка про репку не растянулась на два тома, к застрявшим на помощь выдвигается более мощный автомобиль. Надежде Николаевой тоже не впервой заниматься спасением утопающих в снегу.

Очередной «пациент» спасён. Радости водителя нет предела.

Сергей Ивонин, спасённый автолюбитель: «Спасибо больше вам за помощь! Вы мне реально жизнь спасли. Если бы не вы, я бы тут, наверное, замёрз бы в этом сугробе».

Подобных историй мурманские водители сейчас могут рассказать много. Да и самой Надежде уже доводилось вытаскивать застрявших помощников.

Надежда Николаева, добровольный помощник: «Застрял обычный низкий Опель, его поехал доставать микроавтобус, который застрял. И с другой стороны поехал Патриот, который тоже застрял. Мне пришлось их всех доставать».

На фоне предыдущих историй эта вообще внимания не заслуживает. Трос у человека есть, за что зацепить – тоже. Зато участник этой эпопеи перенял эстафету добра и теперь сам, по мере возможности своей «пятнашки» помогает другим водителям, в том числе и с помощью социальных сетей.

Антон Гейко, спасённый автолюбитель: «Можно встать где-нибудь, где никого нет. Так можно попросить, чтобы кто-нибудь приехал, а можно сидеть полночи и ждать, что кто-то пройдёт мимо и поможет. И не все помогают».

Снежная каша и лёд действительно сплотили мурманчан. И не всегда помощников приходится искать в интернете. Многие горожане не игнорируют застрявших автолюбителей и готовы их вытянуть или подтолкнуть, если нужно.



