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Урок милосердия для самых маленьких. Второй детский сад помог бездомным собакам

11:4127 января 2017Просмотров: 133

У 2 мурманского детского сада не детский возраст. Ему 70 лет. И всё это время в учреждении поддерживаются добрые традиции. Недавно здесь прошла благотворительная акция «Поможем приюту вместе». Воспитатели, родители и дети помогли бездомным собакам.  

Общими усилиями логопедической и старшей групп было собрано 38 килограммов корма, а также лекарства, ошейники, одеяла  и прочие нужные вещи для Североморского приюта «Надежда».

Благотворительная акция – это не только реальная материальная помощь, это ещё и хороший урок. В целях безопасности детям запрещено подходить и прикасаться к бездомным животным. Но они могут помогать на расстоянии. Они могут сопереживать и реализовывать это чувство конкретным полезным действием.  

Ольга Рябцева, старший воспитатель детского сада № 2: «Такие чувства могут зародиться в нежном возрасте, с самого детства мы должны прививать чувства любви и доброты. Только тогда дети вырастут в добрых взрослых».

Сейчас мальчишки и девчонки очень активно обсуждают тему животных. Они рисуют и мечтают о том, чтобы однажды все брошенные собаки и кошки стали счастливыми.

Акция объединила не только детей в группах, но и их родителей. Педагоги сразу отметили прилив энтузиазма со стороны взрослых.

Татьяна Аленичева, воспитатель детского сада № 2: «Родители, они посмотрели на это по-другому, они стали мягче, у них глаза заблестели, они захотели помочь».

В приюте «Надежда» содержится 100 собак. Поэтому багаж с кормами и вещами там приняли с огромной радостью.

Анна Кудрявцева, волонтёр приюта «Надежда»: «Наши волонтёры хотели поблагодарить детский сад, деток за то, что они проявили сердце, душу».

Волонтёр Анна Кудрявцева приехала из Североморска, чтобы лично сказать «спасибо» и подарить в знак дружбы участникам мероприятия блокнотики.

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