Два с половиной вместо полутора за каждого пешехода. В России хотят увеличить штрафы для водителей

Правительство России предлагает поднять штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов. По мнению чиновников, полутора тысяч мало, необходимо увеличить наказание до 2,5 тысяч. Справедливо ли такое ужесточение по отношению к заполярным водителям?

Законопроект был подготовлен ещё прошлым летом и основывался он на статистике наездов на пешеходов в 2014 и 2015 годах.

Тогда в России количество таких аварий возросло на полторы тысячи. А вот у Мурманской области, наоборот, подобных происшествий в 15-м году стало меньше, чем в 14-м, на 30-ть штук. Северяне и сами отмечают – за полярным кругом водители более вежливые, чем, к примеру, в средней полосе или на юге. Но и автохамы имеются.

А вот в 2016-м году наездов на пешеходов в Мурманской области зарегистрировано больше, чем в 15-м. Но меньше, чем в 14-м. Причём статистика ухудшилась за счёт самих пешеходов. Так, в позапрошлом году по вине водителей произошло 183 наезда, в прошлом – 164. Почти на 20-ть меньше. С виной пешеходов всё в точности до наоборот.

Ольга Ратова, представитель ГИБДД: «Этот показатель возрос, по сравнению с 2015 годом. Если в 15 году было 50 нарушений пешеходами, то в 16-м году возросло до 70-ти ДТП».

Так стоит ли поднимать штрафы водителям? Многие мурманчане считают, что если уж и делать наказание жёстче – то сразу всем.

Но на законодательном уровне речи об увеличении штрафов для пешеходов не ведётся. Да и результаты статистики некоторых регионов совсем не в пользу водителей. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода. Сам законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства России.



