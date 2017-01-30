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Два с половиной вместо полутора за каждого пешехода. В России хотят увеличить штрафы для водителей

11:4830 января 2017Просмотров: 78

Правительство России предлагает поднять штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов. По мнению чиновников, полутора тысяч мало, необходимо увеличить наказание до 2,5 тысяч. Справедливо ли такое ужесточение по отношению к заполярным водителям?

Законопроект был подготовлен ещё прошлым летом и основывался он на статистике наездов на пешеходов в 2014 и 2015 годах.

Тогда в России количество таких аварий возросло на полторы тысячи. А вот у Мурманской области, наоборот, подобных происшествий в 15-м году стало меньше, чем в 14-м, на 30-ть штук. Северяне и сами отмечают – за полярным кругом водители более вежливые, чем, к примеру, в средней полосе или на юге. Но и автохамы имеются.

А вот в 2016-м году наездов на пешеходов в Мурманской области зарегистрировано больше, чем в 15-м. Но меньше, чем в 14-м. Причём статистика ухудшилась за счёт самих пешеходов. Так, в позапрошлом году по вине водителей произошло 183 наезда, в прошлом – 164. Почти на 20-ть меньше. С виной пешеходов всё в точности до наоборот.

Ольга Ратова, представитель ГИБДД: «Этот показатель возрос, по сравнению с 2015 годом. Если в 15 году было 50 нарушений пешеходами, то в 16-м году возросло до 70-ти ДТП».

Так стоит ли поднимать штрафы водителям? Многие мурманчане считают, что если уж и делать наказание жёстче – то сразу всем.

Но на законодательном уровне речи об увеличении штрафов для пешеходов не ведётся. Да и результаты статистики некоторых регионов совсем не в пользу водителей. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода. Сам законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства России.

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