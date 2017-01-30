Кировский «Снеголёд». Первые впечатления о фестивале снежных скульптур

У нас на Севере столько снега, что из него можно произведения искусства лепить. Что и сделали в Кировске на фестивале «Снеголёд». Наши журналисты побывали там и узнали, почему снег по весне тает, а дружба между снежными скульпторами становится только крепче.

За неделю в Снежной деревне выстроилась целая галерея морозных скульптур. Художники трудились день и ночь, несмотря на капризы заполярной зимы. Отсекали лишнее и создавали красоту из огромных снежных блоков.

Большинство скульпторов, которые каждый год участвуют в фестивале, уже хорошо знакомы друг с другом и с природой Кировска. Художники из трех команд и разных городов осуществили давнюю мечту: объединили три куба в один огромный и вырезали из него коллективный арт-объект. Получился монументальный Юрий Гагарин, улыбающийся на фоне величественных Хибинских гор.

Ради пятнадцати минут детского счастья (а именно столько длилось ледяное представление «Айс ту айс») скульпторы, осветители и артисты пять дней работали в мороз и вьюгу. В итоге из снежных блоков проступили театральные декорации, капель и вьюга превратились в музыку, а персонажи обрели жизнь в руках мастера-кукольника.



