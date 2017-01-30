Книжки-малышки, и лупа в придачу. Выставка коллекционной литературы

Иногда книги можно не только увлеченно читать, но и внимательно разглядывать. Познавательное утро встречаем в областном художественном музее.

Ради этой выставки уникальные издания достали из фондов мурманской областной научной библиотеки. Среди экспонатов и ценные старинные книги, и более современные коллекционные издания.

Алёна Богомолова, заведующая отделом развития: «Она называется «Книга как произведение искусства». Здесь представлены действительно такие книги, которые представляют собой нечто особенное. Можем увидеть здесь особые богатые переплеты, особое какое-то оформление. Создание книги – это действительно искусство».

Среди сокровищ - первое и последнее дореволюционное проиллюстрированное издание романа Льва Толстого «Война и мир».

Её украшают коленкоровый переплет, окрашенный обрез, золотое тиснение и металлическая накладка на обложке.

Роскошное издание трагедии «Фауста» в переводе Афанасия Фета выпущено в 1899 году. Страницы украшают 25 листов с гравюрами немецкого художника Энгельберта Зейбертца.

Раньше считалось, что миниатюрная книга должна помещаться в скорлупу грецкого ореха. Сейчас такие книги могут быть больше, максимум десять на десять сантиметров. Самое интересное, что при всей своей красоте и миниатюрности, такая книга еще и читабельна.

К книге произведений Козьмы Пруткова прилагается лупа, чтобы рассматривать текст и иллюстрации. А сборник сказок Александра Пушкина украшен филигранью. Есть, что рассказать про каждый литературный экспонат. Познакомиться с книгами можно до 19 февраля. Выставка открыта в зале на первом этаже областного художественного музея.



