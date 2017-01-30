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Кручу, кручу, педали кручу. Школа юных велосипедистов

10:5430 января 2017Просмотров: 93

Великое изобретение – велосипед. Но кто является настоящим его автором, доподлинно неизвестно. Много версий существует. Ясно только одно – прежде чем показать эту штуковину людям, его создатель долго обучался искусству управления этим транспортом.  

Эксперты считают, что обучать езде необходимо с раннего возраста. Тем более что в этом спорте - одни плюсы. Тренируется вестибулярный аппарат, дети учатся координировать движения, держать равновесие.

Владимир Марченко, руководитель клуба «Nord Bike»: «Мы берём к себе обучаться детей с 3-х лет. Это возраст, с которого дети могут освоить велосипед. Дети более раннего возраста могут, конечно, освоить велосипед, но им это достаточно сложно, потому что нужно одновременно и управлять, и крутить педали,  и сохранять концентрацию на дороге».

Занятия проводятся на базе мурманского некоммерческого клуба “Nord Bike”. Кстати, в Европе существуют целые школы для маленьких велосипедистов.

Серёжа Харченко, юный велосипедист: «Я делаю трюки «Ласточку». Все трюки я делаю».

Юля Деревянко, юная велосипедистка: «Я хочу научиться ноги на руль закидывать».

Здесь экстрим под контролем. Главное – безопасность! Но при этом воспитанники клуба умеют делать смелые трюки, которые не под силу даже некоторым взрослым.

Оксана Деревянко, мама юной велосипедистки: «Очень любит кататься. До этого мы беговелами занимались. Вот сейчас на велосипеды пересели. Очень успешно все получается».

Светлана Пестова, мама юного велосипедиста: «У нас не получалось научится самим кататься, поэтому мы и пришли в эту школу. Очень все нравится. Я сказала ребенку, что к лету мы обязательно научимся, чтобы он не думал отлынивать. Велосипед купили уже? Нет еще. А, это такой мотиватор?  Да. Мы шлем и велосипед купим ближе к лету, а пока просто учимся».

Как и в любом другом виде спорта, тут тоже бывают падения и ушибы. Ими здесь никого не удивишь. Поэтому свалившись с велосипеда, ребёнок поднимается и вновь приступает к укрощению педального коня.  

Владимир Марченко, велоэксперт: «Все дети падают, не зависимо катаются они на велосипеде или просто бегают. Чтобы не было травматизма, мы в обязательном порядке надеваем на всех детей шлемы. Если приходят в налокотниках и наколенниках, мы это только приветствуем».

У каждого спортсмена своя цель. Одни хотят научиться выполнят трюки, другие - быстро кататься, а третьи – присоединиться к команде вело путешественников.

Олеся Вафиева, юная велосипедистка: «Мы ездим кататься в Калининград на великах. И когда мы поедем в Калининград, мы всей семьей будем кататься на великах».

Олесе 5 лет. Чтобы мечта осуществилась, она очень старается. И мама ей в этом помогает.

Ольга Вафиева, мама Олеси: «Для того, чтобы мы летом уверено себя чувствовали на дороге, и наш ребенок не сидел сзади в седле, а самостоятельно поспевал за нами, поэтому мы здесь».  

До лета ещё есть время. Поэтому учиться, учиться и ещё раз учиться, не взирая на трудности и синяки.

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