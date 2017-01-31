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Дети под присмотром или как совместить полезное с приятным?

10:4831 января 2017Просмотров: 46

С кем оставить ребенка, пока вы ходите по магазинам или другим важным делам? Да так, чтобы малышу было интересно и весело. Решение есть. В Мурманске открылся детский игровой развивающий клуб «Шумарята».

Наталья Сидорова, администратор детского развивающего клуба «Шумарята»: «Ребёнку здесь не будет скучно. Они всегда находят, чем заняться. Так же у нас проходят кружки: хореография, лепка из пластилина и ИЗО. Так же у нас доступна аренда помещений для детских праздников: дни рождения, выпускные для детских садов, школ начальных классов».

В клубе два помещения:  игровая комната и зона проведения праздников. Надувные батуту, конструкторы, кубики, мягкие игрушки, многофункциональный  лабиринт.

На этой площадке можно играть как всей семьёй, так и оставить малыша одного. В клубе за драгоценным чадом всегда присмотрит опытный администратор. Во втором зале работает фотозона с профессиональным фотографом.

Также здесь можно проводить праздники и дни рождения, а развлекать ребенка будет креативный аниматор.

Детский игровой развивающий клуб «Шумарята» расположен по адресу: улица Баумана 33, гипермаркет «Твой», 3 этаж. Телефон 78-52-22.

Режим работы и другую информацию вы можете найти в официальной группе в контакте https://vk.com/shumaryata


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