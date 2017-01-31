Фестиваль «Снеголёд». Когда скульпторам нужен не только талант, но и морозоустойчивость?

За неделю здесь, в Снежной деревне, выстроилась целая галерея прекрасных скульптур. Художники трудились день и ночь, несмотря на капризы заполярной зимы. Какого это, отсекать лишнее и создавать красоту из снежного материала?

В этом году на фестиваль снежно-ледовых скульптур «снеголёд» съехались более 40 художников и скульпторов со всех уголков России и зарубежья - Финляндии, Норвегии, Латвии и Казахстана. Российские мастера представили Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Екатеринбург, Тулу, даже Хабаровск. Всех городов и не перечислить. Мастера работали и в снег, и в метель.

Тема фестиваля в этом году – «Россия глазами иностранца». Сюжетов на эту патриотичную тему мастера нафантазировали вдоволь. Герой нации Юрий Гагарин, легендарная шоколадка «Алёнка», русский балет и хоровод, олимпийский Мишка… Не обошлось и без стереотипных валенок.

Наши мурманские мастера Мария Михайленко и Дмитрий Новицкий участвовали в оформлении снежно-ледовых декораций для перфоманса «Айс ту айс». Другой дуэт - Вероника Вологжанникова и Иван Епихов - представили на конкурс композицию «Макароны по-флотски». Зрителей покорила их фантазия и чувство юмора.

Вероника Вологжанникова: «Я работаю с керамикой и у меня уже была такая работа. Мы с Иваном давно занимаемся снежной скульптурой, и хотелось поэкспериментировать: сделать нехарактерную для материала скульптуру. Керамику перевести в снег».

Скульптуры справедливо оценивали сами художники, ориентируясь на установленные критерии и собственный вкус.

Вероника Вологжанникова: «Критерии – это соответствие тематике, композиция, выразительность».

Итоги тайного голосования огласили на церемонии награждения победителей. Дипломами наградили всех участников фестиваля, которые талантливо и бесстрашно работали в суровых северных условиях.

Специальным призом отметили авторов самого масштабного объекта – улыбающегося на фоне величественных Хибин Юрия Гагарина. Первый приз достался авторам воздушной и летящей фигуры, очень сложной с технической точки зрения.

Фестиваль завершен и награды розданы, но фигуры еще долго простоят в Снежной деревне.





