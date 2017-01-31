Снежный шаман, ледяные декорации, замерзшие артисты. Уличное представление для детей

Так творят на Севере! Из снежных блоков проступают театральные декорации, персонажи обретают жизнь в руках мастера-кукольника, а вьюга и капель превращаются в мелодию. Этим утром смотрим уникальное ледяное представление.

Перфоманс в снежных декорациях называется «Айс ту айс». На русский язык буквально переводится как «глаза в глаза», но в английской версии звучит игра слов: айс – это и глаза, и лед. Идейный вдохновитель этого «ледяного» проекта - Лайла Колошак. Она ставит уличные представления и оформляет сцены уже 16 лет.

Лайла Колошак, организатор: «Мы старались работать в любую погоду. Но все продвигалось медленно. Инструменты засыпало снегом, сильный ветер тоже мешал. Но сегодня, наконец-то, погода такая приятная, очень типичная для Кировска».

Международная команда встретилась в Кировске и прямо на месте продумывала, готовила и оформляла спектакль. В основе – удивительный мурманский «Простой театр» - актриса и музыкант Екатерина Ефремова и художник Ольга Преснякова.

Екатерина Ефремова, актриса: «Чем, мне кажется, вообще это уникально, тем, что все создано прямо здесь в этой точке за пять дней. И скульптурная композиция, и Оля сделала кукол для спектакля, и музыка создавалась под вдохновением от окружающего ландшафта, от этих видов, от этого воздуха».

В этом спектакле, как это иногда бывает и в жизни, все понятно без слов. Маленький мальчик исследует замерзший мир. Он знакомится со снежным шаманом и удивляет его своим бесстрашием и добротой. Удивленный шаман перестает замораживать мир, и земля отогревается и вновь становится ясной и сияющей светом и теплом.

Екатерина Ефремова, актриса: «Мы используем этим возможности снега, светового освещения в снегу, во льду. Это, скорее, поэтическая зарисовка, метафорическая. Не такая сказка с характерами и ролями, а настроение».

Спектакль сопровождает удивительный саунддизайн, созданный специально для представления. Кроме музыки, атмосферу создает и игра света, за которую отвечает Лукас Аронс. Лукас – скульптор, чаще всего работает с гранитом. Но в зимнее время материалом для работы становится лед.

Лукас Аронс, мастер по свету: «Я попробую проиграть со специальными световыми эффектами. Свет будет поддерживать историю: становится то теплее, то холоднее, то ярче».

Пять дней работы в мороз и вьюгу, шитье кукол в каморке до самого утра – и все ради пятнадцати минут детского счастья. Для гостей фестиваля организовали два показа, и многие маленькие и взрослые зрители с удовольствием посмотрели спектакль дважды – и днем, и вечером. В темноте, на контрасте со световыми эффектами, все выглядело особенно атмосферно.

Иногда жизнь дает возможность снова почувствовать себя ребенком и с искренним восхищением смотреть на сказку. Глаза в глаза, айс ту айс.



