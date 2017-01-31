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Супермены среди учеников. Открытие конкурса «Студент года 2017»

11:2531 января 2017Просмотров: 69

В 2001 году, когда зародился проект «Студент года», никто и не думал о далеком 2017-м. Проект рос, расширялся, победители прошлых лет обзаводились семьями, детьми. Каждый год всё новые и новые лица. Не меняется лишь одно — стремление примерить на себя звание лучшего студента года. По традиции, девушки в вопросе участия выказывают большее рвение.

Наталья Бушманова, начальник городского отдела по делам молодежи: «Юноши тоже есть, но их мало. Зато они активнее и больше всего побеждали в этом конкурсе. Как будет на этот раз — посмотрим».

Полина Симончик, участница конкурса: «Это ты плачешь, потому что не выиграешь? Нет, это слезы счастья. От чего? От того, что мир прекрасен».

За 4 конкурсных месяца участникам предстоит пройти 10 этапов, от спортивного до написания социальных проектов. Сейчас — первое знакомство. Как говорится, встречают по одежке. Поэтому задание под названием «Дефиле» было очень кстати. Тема для фантазии не ограничена. Главное — это показать, каким разным может быть студент. Отсюда и спортсмены, и хипстеры, и ботаны, и путешественники, и модели.

Варвара Панфилова, участница конкурса: «Я уверена в своих силах. Хочу показать людям все, на что я способна».

Творческий конкурс — еще одно задание для участников проекта. За три дня до выступления их объединили в творческие группы и раздали задание. Студентам не привыкать за ночь горы сворачивать. Так что написать, поставить и отрепетировать сценку из жизни студентов — задание вполне по зубам.

Наталья Бушманова, начальник городского отдела по делам молодежи: «Многие начинают зажиматься, думать, как они выглядят в глазах других людей. Не надо бояться. Раскрепоститься — и тогда жюри это оценит».

Насколько у студентов получилось раскрыть свои таланты в полной мере — мы узнаем в мае. А до этого времени придется потрудиться. Ведь, как известно, труд только облагораживает человека. А кого-то даже сделает лучшим студентом года.

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