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Юрий Гагарин – фигура масштабная. И в истории, и на фестивале снежных скульптур

12:3831 января 2017Просмотров: 54

Большинство мастеров участвуют в фестивале снежно-ледовых скульптур «Снеголёд» ежегодно. Они уже хорошо знакомы и друг с другом, и с природой Кировска, и с традициями фестиваля.

Иван Епихов и Вероника Вологжанникова, скульпторы: «У нас сложилась давно такая традиция – ездить в Снежную деревню. Мы ездили, наверно, учиться. А потом постепенно это так вошло в привычку, в хорошую привычку ездить, мерзнуть и делать скульптуру, что теперь мы, наверное, не представляем себе зиму без этого увлечения».

Вероника и Иван к работе подошли с морским юмором. Из снежного куба врезали скульптуру «Макароны по-флотски».

Иван Епихов и Вероника Вологжанникова, скульпторы: «В первый день когда приехали была метель и много наработать на удалось. Зато в следующие дни погода была ясная, температура хорошая, снег конечно от такой температуры чуть-чуть крошится, но, скорее, это наш недостаток, чем снега».

Большинство участников – мастера на все руки. Алексей Гейко по профессии - актер кукольного театра.  Летом - артист файер-шоу, зимой – скульптор по льду и снегу. В фестивалях Алексей участвует не один, а с коллегой из Екатеринбурга Константином Евдокимовым.

Алексей Гейко: «Мы уже взяли в прошлом году первое место в Салехарде в региональном, и два года назад второе место в Кубке России по ледовой скульптуре в Перми».

Вместе ребята работают уже третий снежный сезон. В этом году на Снеголёде они представили композицию «Этюд».

Алексей Гейко: «У нас изначально была совсем другая идея, но иногда бывает так, что материал диктует свои условия. Мы начали делать другую скульптуру, и тут я встал на кубик, что мы налепили. Делать будем так или так? Что? Скульптуру! Какую? Балерину!»

Художники из трех команд и разных городов – Перми, Омска, Рязани и Тулы – осуществили на Снеголёде давнюю мечту. Они объединили три куба в один огромный и вырезали из него коллективный арт-объект. Получился монументальный Юрий Гагарин, улыбающийся на фоне Хибинских гор. Высота фигуры составила четыре с половиной метра. Работать вшестером над такой масштабной скульптурой и не мешать друг другу было непросто.

Ольга Морозова, скульптор: «В итоге это сплачивает и объединяет еще больше. Потому что это как семья, которая проживает какие-то трудности, споры и становится крепче».

Снег по весне тает, а дружба со временем становится только крепче. Особенно в этой ледяной семье.


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