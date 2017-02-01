Автоновости: ралли по-белорусски, воронка в бездну и полицейские-трюкачи

День республики в Индии отметили необычным шоу. Свои умения на празднике продемонстрировали мотоциклисты из военной полиции. Большой парад прошёл в Нью-Дели. Сколько времени участники готовились к параду – не сообщается, но судя по тому, какое впечатление они произвели на зрителей – тренироваться полицейским пришлось долго и упорно.

Со стороны могло показаться, что это и не работники полиции вовсе, а профессиональные циркачи-акробаты.

Из Парижа в Мосар. Необычную гонку организовал минский тракторный завод. Белорусы воодушевились своим успешным выступлением на гонке «Дакар-2017» и решили повторить успех, но уже в своей республике. Старт в Париже, но не французском, а белорусском – город с таким названием есть в Витебской области. Финиш – через 17 километров.

Естественно, по бездорожью. Участники гонки – на тракторах и они должны были не только как можно быстрее добраться до финиша, но и забить гол гигантским мечом.

В Пакистане из-за сильных дождей на проезжей части образовалась большая воронка. Потоки воды были невероятной силы. Удержать машину автолюбителю не удалось и тяжёлое авто просто смыло в воронку. Власти провинции прогнозируют сильные дожди ещё на несколько дней вперёд. Да, такая стихия с мурманскими аномальными снегопадами явно не сравнится.





