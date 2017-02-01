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Фестиваль «Инверсия». Художники о Мурманске и вечной мерзлоте

10:5001 февраля 2017Просмотров: 33

Что такое инверсия? Это перестановка.  Переворачивать существующее  представление о Мурманске с помощью фокусов цвета, света и звука собираются организаторы фестиваля «Инверсия».

На фестивале аудиовизуального искусства соберутся художники и артисты, искусство которых связано с современными технологиями.

Олег Хадарцев, организатор: «Проекции, инсталляции, лазерные истории всякие, авангардная музыка – живая или электронная, и лекционная часть. Это то, из чего состоит Инверсия».

Делиться творчеством и переосмыслять философию севера будут артисты из разных уголков из России и Европы. Эксперименты, игра на контрастах и искусство на стыке жанров.

Олег Хадарцев, организатор: «Инверсия – это когда териберский поморский хор выступает вместе с экспериментальным электронным музыкантом. Это когда визуальные художники располагаются в пространстве государственного учреждения и осваивают новые для себя пространства».

Необычные выставки поселятся в привычных пространствах города: ДК Межсоюзный, Научка, галерея Ч9. В Межсоюзном оживут два проекта студии Стэйн: инсталляция с лазерами и проекция на стене, которая будет меняться при взаимодействии с публикой. Такая игра цвета и формы.   

Александра Гаврилова: «Здесь будет проекция панорамная на стене, длинная, а на ней абстрактная живопись. Здесь в Мурманске мы решили сделать ее черно-белой. Мы долго думали про полярную ночь, про день, про снег».

Будет в визуальной программе работа с виртуальной реальностью,  электронные объекты и кристаллы, картины, перфомансы. В своей работе «Графема» художник Александр Синица использует мощные промышленные лазеры, моторчики и зеркала. Тонкий луч лазера будет преломляться, и создавать космические символы.

Дарья Бескорсая, куратор визуальной программы: «Искусство связывается с технологиями. Все плотнее и плотнее достижения технического прогресса, который происходит».

Вот так искусство развивается и меняется в соответствии с современностью. Оценить идеи и причуды можно уже завтра на первых фестивальных мероприятиях, открытых и свободных для всех желающих.
 современной моде и о том, какие украшения сейчас носят мужчины.

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