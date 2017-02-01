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Новые лица в «Нашем утре». Чудеса да и только!

12:5901 февраля 2017Просмотров: 28

«Счастливый приз», «ребёнок жасмина» и «любимая женщина». Это не названия духов или шоколадных конфет. Так, по-восточному утонченно и романтично, переводятся имена трёх японских девушек — Эри, Рико и Мари.

Девушки учатся в институтах Петербурга и Екатеринбурга. А вот на Крайний Север их занесла самая настоящая охота.

Мари Ясомото: «Мы приехали в Мурманск, чтобы посмотреть северное сияние. И мы его увидели».

Застенчивые и улыбчивые. Девушки постигают таинства великого и могучего русского языка уже не первый год. И даже если что-то сказать не получается — на помощь всегда придёт обаяние. Ну как можно не помочь человеку с такой улыбкой? Кстати, девушки отмечают, что для себя выделили парочку различий в наших менталитетах.

 Эри Такиути: «Японцы больше улыбаются. Но при этом они более закрыты».

Щи — именно это из русской кухни блюдо девушкам нравится. Но иногда нет-нет, да взгрустнется им по японской еде. Кстати, по числу людей, для которых японский считается родным, Страна Восходящего солнца занимает 9-е место в мире.

Русский расположился буквально на одну строчку выше. И раз так получилось, то почему бы и мне не постигнуть азы языка, на котором говорят потомки самураев?

Более детально выучить новый для меня язык не получается. Девушкам пора возвращаться в Петербург и Екатеринбург на учёбу. Но напоследок Рико, Эри и Мари приготовили всем северянам сюрприз.

Зимняя детская песенка — как презент городу, в котором они впервые в жизни увидели самое настоящее волшебство под названием «северное сияние».


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