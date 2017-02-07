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Благотворительная акция «Добрые дела вместе». Что может каждый из нас?

11:5007 февраля 2017Просмотров: 105

Акция «Добрые дела вместе» - инициатива благотворительного фонда «Руки жизни». Она объединила северян разного возраста, профессий и увлечений. Её цель – помощь детям, которые проходят тяжёлое и дорогостоящее лечение в онко-отделении детской городской больницы.

Дарья Тимофеева с этими ребятами знакома лично. Каждый день она вместе с другими волонтёрами приходит к ним в гости и проводит творческие занятия.

Дарья Тимофеева, координатор фонда «Руки жизни»: «Каждый для меня дорог. Это очень тяжело на них смотреть. На девочек, которые в масках, которые без волос из-за химии. Мне важно сюда приходить и в рабочие дни и в нерабочие дни».

На покупку лекарств нужно 100 тысяч рублей. За помощью фонд обратился в коммерческую организацию. Компания организовала в своём офисе выставку-продажу. Художники и хенд-мейдеры Мурманской области и не только предложили свои работы в качестве благотворительных лотов.

Стоимость каждого от 150 рублей до нескольких тысяч. Кроме постоянно действующей выставки-продажи, в офисе проводятся мастер-классы и концерты. В таком творческом цейтноте фирма живёт уже больше 4 месяцев. Собрана почти половина от нужной суммы.  

Елена Чумак, директор компании: «Не всегда у нас государство может помочь детям, которые болеют, и взрослым, которые болеют. И далеко не все понимают, что государство не может помочь. Для нас было очень здорово, когда мы с обращением подходим, и люди откликаются на нашу просьбу».

Михаил Титов, специалист компании: «Все эти действия, которые происходят, они конкретно кому-то могут помочь. И если, пусть одна тысяча рублей или две тысячи, они все пойдёт на благое дело».

К этому проекту привлеки всех сотрудников, их семьи, друзей, знакомых и совсем незнакомых. Художницы Анна Мурадян и Мария Ковалёва предоставили несколько картин. Некоторые просто подарили, и через какое-то время работы украсят стены больницы. Юная фокусница Алина Батуро в качестве благотворительности предложила концертный номер,  и это её посильный вклад в общее дело.

Алина Батуро: «Мне жалко других детей, у них такая жизнь. Хочется им помочь».

Ливень начинается с одной капли. Восточная мудрость применима и в нашем случае. От каждого по капле искренности и тепла – и получится щедрый  летний дождь, который поможет молодым росткам жизни окрепнуть и дать счастливые плоды.

Присоединиться к марафону добрых дел может каждый по адресу: Мурманск, улица Тарана, 10. Выставка-продажа работает с 9.30 до 18.00.

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